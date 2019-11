Wolfgang Gumprich

Himmelpfort Eins muss man Petra und Arno Sommer von der Mühle Himmelpfort lassen: Bei ihren Lesungen haben sie eigentlich immer die Hand am Puls der Zeit: Am Sonntag saß bei ihnen auf dem Roten Sofa der Journalist und Autor Jens Lubbadeh und las aus seinem aktuellen Roman, dem Wissenschaftsthriller "Transfusion", der erst vor einigen Tagen erschienen ist. Es geht darin um die Menschheitsgeißel Alzheimer und das Wundermittel Bimini, das von dem fiktiven Hamburger Pharmakonzern Astrada entwickelt wurde. Eine Wissenschaftlerin hat daran mitgewirkt und das Mittel an ihrem Vater ausprobiert, der davon vollständig geheilt wurde. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten, und so findet sie heraus, dass ihre Firma für dieses Mittel auch buchstäblich über Leichen geht. Die ersten finden sich in einem Container im Hamburger Hafen, tote Mädchen, alle nicht älter als zehn Jahre, alle mit einem Kuscheltier im Arm, das das Firmenlogo von Astrada zeigt. So viel, so kurz zur Handlung.

Großartiger Stoff

Jens Lubbadeh geht in seinem dritten Roman der Frage nach, wie lange ein Mensch leben kann oder will und welche chemisch-pharmazeutischen Möglichkeiten es dafür gibt. Weiter geht es dann um die Folgen eines langen Lebens auf die Gesellschaft: Wie wird die Arbeit verteilt? Wer zahlt in die Rentenkassen ein? Wer pflegt die Alten? Folgerichtig trägt Lubbadehs Buch den ironischen Untertitel "Sie wollen dich nur heilen". Wer diesen Satz schon einmal von einem Hundebesitzer in der Variante "Der will doch nur spielen" gehört hat, weiß, was das heißt…

Die kurzen Auszüge, die der Autor vorlas, ließen den Zuhörer ahnen, welch großartiger Stoff für eine Verfilmung "Transfusion" ist. Musikalisch machten bei der Matinee zwei Musikschüler der Meisterklasse auf sich aufmerksam: Johanna Fietz (Cello) und Felix Linke (Klavier), die mit atemberaubender Präzision für Takt, Tempi und Einsätze die Lesung musikalisch begleiteten. Es war die letzte in diesem Jahr.