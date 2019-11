Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Kinderlachen wird bald erklingen, wo noch vor wenigen Jahren noch das Jobcenter seinen Standort hatte. Die vergitterten Fenster im Untergeschoss und die kunstvoll ins Eingangstor gearbeiteten Postsymbole wie Brief und Posthorn deuten auf die vorherigen Nutzungen hin. Daran, dass dort auch mal die SED-Kreisleitung ihren Sitz hatte, erinnert nur Eingeweihte so manches Detail. Ab dem Wochenende zieht dort die evangelische "Kita Arche Noah" ein.

Arche-Noah-Kinder ziehen ein

Dies allerdings nur als Ausweichquartier, bis die Sanierung des Gebäudes in der Seelower Bergstraße abgeschlossen ist. Gerechnet wird damit im April nächsten Jahres. Dann soll die Trockenlegung der "Arche" abgeschlossen sein.

Im Bauausschuss informierte Bauamtsleiter Jörg Krüger über das Vorhaben, in diesem Gebäude eine neue Kita einzurichten. Hintergrund sind fehlende Betreuungsplätze in der Kreisstadt. Bürgermeister Jörg Schröder machte deutlich, dass aktuell Plätze für 75 Kita-Kinder fehlen. Mit den Kindern, die die Kita "Frechdachse" betreut und für die demnächst eine anderes Objekt gesucht wird, wären es sogar bis zu 125 Kinder, für die eine Betreuungsmöglichkeit gesucht wird.

Nachdem die Bemühungen der Johanniter gescheitert waren, in Seelow eine Einrichtung zu gründen, habe die Stadtverwaltung mit allen Trägern von Kindereinrichtungen in Seelow geführt. Dies mit dem Ergebnis, dass sich sowohl die Bezirksorganisation Frankfurt der Awo als auch der Awo-Kreisverband um die Trägerschaft beworben hatten. Weitere Bewerber sind das DRK Märkisch-Oderland-Ost und der Trägerverein der Kita "Frechdachse". Peter Strohbach, der sowohl Vorsitzender des Trägervereins "Frechdachse" als auch des Awo-Kreisverbandes ist, erklärte auf Nachfrage, dass die Gremien beider Bewerber, denen er vorsteht, in den kommenden Tagen über ihre Konzepte beraten werden. Für den Trägerverein "Frechdachse" sei eine Kita mit über 120 Plätzen eine völlig neue Dimension, räumte er ein.

Im Bauausschuss stellte Jörg Krüger einen Gestaltungsvorschlag für das künftige Kita-Gebäude vor. Es soll auf der Basis eines langfristigen Mietermodells umgebaut und betrieben werden. Der Vorschlag sieht vor, dass in dem Gebäude Platz für 122 Kinder geschaffen werden soll. Davon werden 72 Plätze für Kinder eingerichtet, die über drei Jahre alt sind und 50 für jüngere Kinder.

Vorbau-Pavillon am Eingang

Der Vorschlag sieht vor, dass ein Vorbau-Pavillon an der Seite zum Eingang zur Straße "Am Stadion" errichtet wird, der solche Funktionen wie den Wagenabstellraum aufnehmen soll. Das aktuell noch weitgehend mit Beton zugepflasterte Areal soll großzügig entsiegelt werden, um im Außenbereich Spielmöglichkeiten auf dem Grundstück zwischen Küstriner Straße und Kleeblattschule zu schaffen.

Nach bisherigen Schätzungen werde der gesamte Umbau rund 1,8 Millionen Euro kosten und somit sogar noch die Kostenschätzung für den Umbau des Areals auf dem CJD-Areal untertreffen. Denn dort waren Kosten in Höhe von 2,7 Millionen Euro im Gespräch, erinnerte der Bürgermeister.

Aus dem Ausschuss kam der Hinweis, dass man nicht gleich alle Altgebäude auf dem Areal abreißen sollte. Schließlich benötige die Kita später auch Abstellmöglichkeiten für Spielzeug im Freiluftbereich.