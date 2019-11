Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Hohen Neuendorfs Kalenderblatt-Macher haben mit den "Wirtshausgeschichte(n)" eine spezielle Ortschronik zusammengebraut. 100 Gäste erlebten im Rathaus die Buchpremiere.

Der Arbeiter Albert Prahmschiffer in Glienicke (Nordbahn) ist als Trunkenbold erklärt. Den Gast- und Schankwirten wird hiermit untersagt, dem Genannten irgend welche Getränke zu verabfolgen. Birkenwerder, den 3. Februar 1913. Der Amtsvorsteher. Kühn."

So viel zum Datenschutz. Hat Albert Prahmschiffer wohl gehofft, dass die vielen Gastwirte in seiner Umgebung keine Zeitung lesen? Er hätte jedenfalls sicher nicht gedacht, dass sich mehr als hundert Jahre später 100 Frauen und Männer im Hohen Neuendorfer Rathaussaal – in Reihen und auf dem Trockenen sitzend – über diese Annonce in der Zeitung amüsieren würden und dass sein Name in einem dicken Buch über die Historie von Gastwirtschaften erscheinen würde.

Bestimmt fand Albert Prahmschiffer das Kneipenverbot gegen ihn ungerecht. Immerhin trank ja wohl nicht nur er! Das stimmt, auch das stand ausführlich in der Zeitung. Dr. Dietrich Raetzer, einer der Autoren des frisch gedruckten Buches "Wirthausgeschichte(n)", hat es aus dem Briesetal-Boten "destilliert". Wer die Bockbiersaison von Neujahr bis Frühlingsanfang "ernstnahm", kam demnach aus dem Trinken kaum mehr heraus, so Raetzer. Das Bier floss aber das ganze Jahr über nur so in Strömen, wie eine Aufrechnung von Hunderten von Hektorlitern Fassbier und Zigtausenden Flaschen verschiedenen hellen und "echten" Gebräus allein für zehn Monate des Jahres 1912 zeigt. Einen Pro-Kopf-Verbrauch von 100 Litern pro Birkenwerderaner von Januar bis Oktober meldete damals der Briesetal-Bote. Nach zähem Ringen gegen andere Kaufleute durften übrigens nur die Gastwirtschaften Bier ausschenken. Bier "to go", "außer dem Hause", gab es aber auch schon: in Kannen oder Syphons.

Alle Stadtteile, dazu vereinzelt Birkenwerder und Schönfließ, haben die Autoren des Bandes beachtet. Zahlreiche Kneipen, Ausschänke und Lokale existierten über viele Jahrzehnte in Hohen Neuendorf, Birkenwerder, Bergfelde, Borgsdorf und Stolpe, und sie scheinen zu ihrer jeweiligen Zeit alle ihr Geschäft gemacht zu haben. "Waldesruh", "Waldeshöh", "Briesekrug", "Hofjäger", "Zur Treue", "Kurth‘s Gasthaus", "Zur krummen Linde", "Weißer Hirsch", "Fichtenhain" und "Paddenkrug" und andere Dorfkrüge: Einige sind längst vergangen, andere noch heute dem Namen nach bekannt oder sogar vorhanden. Am Stammtisch und in Versammlungen wurde Politik getrieben, Skat gespielt und getanzt. Es gab Varieté und Schlachtefeste, und in einigen Wirtschaften war für eine Mark eine Portion Wellfleisch, Eisbein, Frikassee und Karpfen in Biersauce zu haben. Neben Gastwirtschaften sind in dem Buch auch Bäckereien und Kaffeehäuser vertreten.

Tolle Neuerung

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hatten einige Gastwirte eine tolle Neuerung zu bieten, die sich sicher rechnete: die Kinematografie. Pointiert wusste Matthias Salchow über ganz großes Kino zu berichten. Säle, die mehrere hundert Sitzplätze boten, wurden eingerichtet oder angebaut, die Lichtspieltheater gingen jeweils eine Symbiose mit der Kneipe ein. Da soll es bei dem Streifen "Zwiebel-Jack räumt auf" sogar nach Zwiebeln gerochen haben – aber vielleicht bei anderen Filmen auch.

Für Jugendweihe-Feiern eignete sich der Kinosaal in den 1950er-Jahren ebenfalls. Matthias Salchow beschreibt aber auch den verblassenden Glanz einiger Häuser bereits zu DDR-Zeiten und die Schließungen nach der Wende. Heute hat Hohen Neuendorf kein Kino mehr.

Mit Dietrich Raetzer, Matthias Salchow, Petra Schmidt und Karin Lejeune, die ihrem Großvater, dem Aushilfskellner Paul Hoffmann, ein kleines Denkmal setzt, sind es einmal mehr Autoren des historischen Hohen Neuendorfer Kalenders "Geschichte und Geschichten", die massenhaft Stoff gesammelt und zahlreiche Recherchen angestellt haben, um dieses schwergewichtige Buch mit vielen alten Fotos, Zeitungsanzeigen, Postkarten, Dokumenten und Erinnerungen von Einwohnern zusammenzutragen.

So kommen unter anderen ehemalige Filmvorführer sowie die Borgsdorferin Anneliese Linde und der Hohen Neuendorfer Lehrer Günter Siebert zu Wort, der 1990 im Kinosaal zum ersten Nachwende-Bürgermeister gewählt worden ist. Einige Fotos stammen aus dem Fundus der Fotografen-Familie Tham, andere von Nachkommen der Gastwirte, wie von Christian Krüger, dem Ur-Ur-Enkel von Adolph Otte, der dem Buch zum Titelbild verhalf.

Stadt kauft 100 Exemplare

Einige Geschichten sind als Erweiterungen von einem bereits in den vergangenen 15 Jahren erschienenen Kalenderblatt gekennzeichnet. Das Buch, das auch als Band 2 nach "Geschichten zur Geschichte" gelten darf, bietet Platz für ausführlichere Darstellung und reichere Bebilderung. Volker Döring diente wie immer als Fachmann fürs Layout, Elke Ahrens besorgte die umfängliche Schlussredaktion. Mit dem Ankauf von 100 Exemplaren als Repräsentationsgeschenke hat die Stadt Hohen Neuendorf das Werk unterstützt.

Mit dem dicken Wälzer ist wieder ein sehr lesbares, interessantes Buch entstanden, eine Ortschronik der besonderen Art. Nicht nur über Adolf Prahmschiffers Kneipenverbot darf da gelächelt werden.