Peter Wittstock

Vieritz (BRAWO) Als jene Aufnahme der Vieritzer Ansichtskarte vor rund 100 Jahren entstand, blutete Deutschland noch aus den Wunden des Ersten Weltkriegs. Johann Lindenberg, bekannter Fotograf und Verleger aus Rathenow, hatte ein so qualitativ scharfes Bild geschossen, auf dem neben der Aufschrift sogar Namen und Todestage der Gefallenen lesbar sind. Unter den Worten "Ihren teuren im Weltkriege 1914 - 18 für das Vaterland gefallenen Helden in Dankbarkeit die Gemeinde Vieritz" stehen hier insgesamt 20 Namen. Bereits 41 Tage nachdem der Kaiser per Extra-Blatt im gesamten Reich, so auch in der Rathenower Zeitung, die Mobilmachung befahl (2. August 1914), starb der erste Vieritzer. Es war Otto Haupt, der am 12. September 1914 sein Leben ließ.

Im gleichen Jahr noch, am 7. Oktober und am 19. Dezember, starben Johann May und Philip Ziegenfuss. Als letzter Vieritzer Soldat wird Wilhelm Köhn aufgelistet, der am 30. März 1918, also sieben Monate vor Kriegsende sein Leben für Kaiser und Vaterland geben musste. Auf Nachkriegs-Denkmälern, wie hier auf dem Vorplatz der Vieritzer Kirche, handelt es sich in der Regel um Erinnerungen an militärisch aktive Leute. Der Weltkrieg endete am 11. November 1918. Etliche Soldaten blieben vermisst oder starben in Gefangenschaft. In vielen Fällen sammelten die Gemeinden selbst das Geld für die Errichtung ihres Denkmals.