Frankfurt (Oder) (MOZ) Auch wenn das so nicht auf den Veranstaltungsflyern steht: Am Sonnabend begeht Altberesinchen ein Jubiläum. Zum zehnten Mal findet offiziell das Lichterfest statt. Und schon in den Jahren vor der ersten Ausgabe gab es durch die Firma Firchau Adventsausstellungen, denen sich mit den Jahren immer mehr Geschäfte anschlossen. Das Lichterfest hat Tradition. Einer noch älteren Tradition – der des Altstadtfestes, das es seit Anfang 2018 nicht mehr gibt – trauern nach wie vor einige Frankfurter nach.

Im Kommunalwahlkampf stand die Wiederbelebung des Altstadtfestes auf der Prioritätenliste einiger Parteien weit oben. Und in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung stellte die AfD eine Anfrage zu den Chancen der Wiederausrichtung des Festes. Kulturdezernentin Milena Manns erklärte, die Veranstalter wollen künftig lieber kleinteilige Veranstaltungen anbieten, eine Förderung von Festen kommerzieller Natur sei nicht vorgesehen.

Kein Ersatz für Altstadtfest

"Eine kleine, feine Sache" soll das Lichterfest dieses Wochenende wieder werden, betont auch Manuela Schülke-Krolik, Vorstandsvorsitzende des Interessenverbandes Altberesinchen. Kiezfeste sollen nie wieder so groß werden wie das Altstadtfest und seien in diesem Sinne auch auf keinen Fall ein Ersatz für dieses. Abgesehen von den hohen Gema-Gebühren habe das Altstadtfest ohnehin nicht mehr zum Kiez gepasst: Es hatte irgendwann einen Rummelcharakter, war als Trinkerfest verrufen und vom ursprünglichen Ansinnen – den Kiez als Anlaufpunkt zum Einkaufen bekannter machen – war letztlich, unter anderem wegen der vielen Marktstände aus anderen Orten, nicht mehr viel zu spüren.

Diejenigen Anwohner, die Anja Millow befragt hat, sehen das ähnlich. Die Koordinatorin des Projektes "Kiezkönner" der Stiftung SPI führte stichprobenartige Umfragen unter 50 Bewohnern durch. Eine Mehrheit war gegen das Altstadtfest – nicht nur Senioren, auch Arbeitnehmer, die sich über mehr Ruhe freuen oder sich nie für das Fest interessiert hätten. Fürs Fest waren mehrheitlich Jugendliche, die beklagten, dass nichts los sei. "Die brauchen einfach mehr Räume", so Millow.

Auch finanziell unterscheidet sich das Lichter- vom Altstadtfest. Musste bei letzterem mit fünfstelligen Beträgen gerechnet werden, kostete das Lichterfest vergangenes Jahr etwa 2500 Euro. Dieses Mal gibt es 800 Euro Förderung durch die Stadt. Eine Idee vom Altstadtfest wurde für das Lichterfest 2019 trotzdem übernommen: Es soll sein wie ein Hinterhoffest. So werden auf dem Hof der "Glücksschmiede" Bratäpfel verkauft. Erbsensuppe gibt es auf dem Hof der Bäckerei Jannusch. "Königs Fritze" ist zum ersten Mal dabei, auch mit Stand auf dem Innenhof. Neu sind Kinderquatschprogramm und Kartonhausbau. So können Besucher den Kiez kennenlernen – selbst wenn sie dort leben. Man wisse, so Schülke-Krolik, manchmal gar nicht, welche Geschäfte es drei Straßen weiter gibt. Deshalb findet sie: "Jeder Stadtteil sollte sein eigenes kleines Fest machen."

Das nächste in Altberesinchen ist in Planung: "Nach dem Lichterfest ist vor dem Traditionsmarkt", so die Engagierten. Damit bewarben sie sich fürs Bürgerbudget, bekamen aber nur 125 Stimmen. Die Idee soll aber 2020 trotzdem umgesetzt werden, mit Ständen, an denen sich Unternehmen aus dem Kiez vorstellen Was klar ist, so Schülke-Krolik: Ein Rummel wird das nicht.