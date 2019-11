MOZ

Rüdnitz (MOZ) Die Kreisstraße von Rüdnitz nach Lobetal wird am Mittwoch vollständig für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Dies hat die Kreisverwaltung bestätigt. Die Umleitung erfolgt von Rüdnitz über Bernau-Ladeburg nach Lobetal. Die Strecke sei in der vergangenen Woche für den Verkehr ertüchtigt worden. Zwischen Rüdnitz und Lobetal verkehren keine Busse. Hinweise gibt es an den betroffenen Haltestellen.

Die Arbeiten dauern bis Ende 2020. Insgesamt werden in den Ausbau der Kreisstraße 2,9 Millionen Euro investiert. Zunächst wird mit Fäll- und Rodungs- sowie Fräsarbeiten auf der freien Strecke zwischen beiden Orten begonnen. Bis zum Frühjahr 2020 wird die Dorfstraße innerhalb von Rüdnitz bis einschließlich Zufahrt zum Wendepunkt generell als Sackgasse geöffnet sein.

Für die notwendigen Baumarbeiten erfolgen zeitweilige Sperrungen einzelner Abschnitte. Darüber werden alle Anwohner durch die Baufirma extra informiert. Für die Anwohner im Bereich Waldweg/Hellmühler Weg werden spezielle Zufahrtsregelungen in Absprache mit der Bauleitung getroffen.