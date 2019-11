Naturidylle: Der Lieblingsplatz im Garten von Roland Schulz und Marina Delzer in Alt Galow ist die selbstgebaute Weinlaube. Von hier kann man in den angrenzenden Nationalpark blicken. Natur und Kultur fließen ineinander. © Foto: Daniela Windolff

Daniela Windolfff

Angermünde (MOZ) Das Gartenjahr ist vorbei. Viele Erinnerungen an farbenprächtige Sommerblumen, prächtige Rosen, üppige Lavendelstauden, rote Riesentomaten und pralle Weintrauben in der Uckermark wurden jedoch wieder in der Gemeinschaftsaktion "Naturnahe Gärten" der Agenda-Gruppe Umwelt und der Märkischen Oderzeitung festgehalten. Seit mehr als zehn Jahren öffnen Familien und Kleingärtner ihre Gartentüren für einen Besuch und lassen uns teilhaben an ihrem schönen Hobby, das ihnen und anderen Menschen Freude bringt und vielen kleineren Lebewesen sogar das Überleben sichert. Es gibt kaum einen Gartenfreund, der nicht ein Futterhäuschen für Vögel oder ein Insektenhotel auf seinem Grundstück hatte. In Greiffenberg bei Familie Peters entdeckten wir gleich einen ganzen Vogelbaum.

Am Freitag waren die diesjährigen zwölf Gastgeber unserer Sommerserie "Naturnahe Gärten" ins Haus der Generationen eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen konnten sie noch einmal die schönsten Fotos aus ihren Gärten betrachten und auch auch manchen Tipp von Hobbykollegen ablauschen. Wolfgang Breßler von der Agenda-Gruppe Umwelt bedankte sich bei allen Mitwirkenden an der Aktion und verdeutlichte, dass sie mit ihrer Arbeit im Grünen gleich mehrere Zwecke erfüllen: Sie tun etwas fürs Wohlfühlen, für die Gesundheit, die Ernährung, für die Vermehrung und leisten einen wertvollen Beitrag für den Natur- und Umweltschutz.

Jeder Garten trägt die individuelle Handschrift seines Besitzers. Überall konnten wir bei unserer Tour durch die Region von Schmiedeberg bis Angermünde, von Schöneberg bis Dobberzin besonders schöne Details entdecken, wie eine Rose, die scheinbar aus einem Baum wuchs, seltene Früchte kennenlernen oder ausgeklügelte Bewässerungssysteme für Tomaten. Und auffällig viele Gartenbesitzer haben ein Händchen oder ein Faible für Kunst im Grünen.

Thilo Bornkessel hat auch in diesem Jahr wieder dankenswerter Weise aus den vielen Fotos und Texten eine CD zusammengestellt, die die Gartenbesitzer nebst kleinen Präsenten als Erinnerung mit nach Hause nehmen konnten.

In den nächsten Monaten schöpft die Natur Kraft für das nächste Gartenjahr. Dann schauen Wolfgang Breßler und wir MOZ-Redakteure gerne wieder vorbei, was die grünen Daumen der Uckermark so drauf haben. Wenn Sie auch mit dabei sein möchten, dann laden Sie uns doch ein, wir kommen dann gerne in der nächsten Saison bei Ihnen vorbei!