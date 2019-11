Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach Abschaffung der Grenzkontrollen an Oder und Neiße war die Zahl der Autodiebstähle und anderer Verbrechen in die Höhe geschnellt. Denn im Gegensatz zu Polizisten und Staatsanwälten, die weiter an nationale juristische Hürden gebunden waren, konnten Verbrecher die offenen Grenzen voll für sich ausnutzen.

Berlin und Brandenburg waren für sie wie Selbstbedienungsläden. Nach über einem Jahrzehnt haben deutsche, polnische, tschechische und weitere Ermittler jedoch gezeigt, wozu auch sie in der Lage sind, wenn man sie nur kooperieren lässt. Das von EU und Europol geförderte Projekt "Limes" hat die Entstehung gemeinsamer Ermittlungsgruppen ermöglicht, die bis dahin schon allein daran scheiterten, weil für Dienstreisen ins Nachbarland kein Geld vorhanden war. Dass dieses erfolgreiche Projekt nun einfach ausläuft und es den Anstrengungen der Polizeibehörden überlassen bleibt, sich auch künftig um ähnliche Förderung zu bemühen (was frühestens möglich ist, wenn der neue EU-Haushalt 2021 steht), ist ein Skandal. Die Autodiebe werden schnell registrieren, wenn der Druck auf sie nachlässt.