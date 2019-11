Frankfurt (Oder) (MOZ) Ostdeutscher und weiblicher wollte Regierungschef Woidke sein Kabinett aufstellen.

In der Führungsriege der SPD sind noch drei Staatssekretärsstellen offen. Erst danach kann man das Personaltableau nach diesen Kriterien bewerten. Was die Minister und Staatssekretäre der CDU angeht, treffen drei gebürtige Ostdeutsche auf vier Importe, von denen die meisten schon lange in Brandenburg leben. Die Führungsriege der Grünen ist dagegen komplett ohne ostdeutsche Sozialisation. Das sagt nichts über ihre Qualifizierung aus, die beispielsweise beim Staatssekretär für Soziales, der die entsprechende Abteilung bereits leitet, gegeben sein dürfte. In einer Zeit, in der alle über die zu geringe Vertretung der Ostdeutschen in den Eliten des Landes redet, ist die Personalauswahl der Grünen erstaunlich. Es hätte bei der Partei, die künftig im Kabinett für den ländlichen Raum und für soziale Fragen zuständig sein wird, auch um eine Signalwirkung gehen müssen. Dass die Grünen kein geeignetes ostdeutsches Personal hätten, trifft nicht zu, die Frage hat einfach keine Rolle gespielt.