Bettina Winkler

Heinersdorf (MOZ) Von der Behlendorfer Eiche hat Inka Lumer mal ein ganz kleines Foto im Internet entdeckt. Die Künstlerin aus Heidesee war sofort begeistert und wollte diesen Baum unbedingt sehen. "Meine Tochter, die ich als Größenvergleich mitnahm, und ich haben das markante Gewächs dann auch gefunden und waren hin und weg" , erzählt Inka Lumer, die immer auf der Suche nach neuen Motiven für ihre Baumkalender ist.

Inzwischen hat dieser Kalender viel Zuspruch, und die Motivsuche erstreckt sich auf ein großes Gebiet. "Ich bekomme sogar Post, wo mir Leute ihren Lieblingsbaum beschreiben", so Inka Lumer. Mittlerweile hat die Künstlerin schon den vierten Kalender mit heimischen Baumriesen gestaltet. Die Behlendorfer Teufelseiche ziert den Monat Juni 2020. Momentan läuft eine Ausstellung mit den Originalen in Kolberg/Heidesee. Ab Februar ist sie in der Schulzendorfer Patronatskirche zu sehen.

Die Heinersdorfer Ortsvorsteherin Jane Gersdorf teilt mit, dass sie einige Exemplare vom Kalender "Veteranen mit Rinde" auf Kommission vorrätig hat. Interessenten können sich gern bei ihr melden.