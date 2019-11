Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Lichterglanz, geschmückte Tannen und würzige Düfte – was für die einen Inbegriff einer geselligen Weihnachtszeit ist, verstärkt bei anderen das Gefühl von Einsamkeit. Menschen, die keine Angehörigen oder sonstige Bezugspersonen haben oder die obdachlos sind, bereitet die Fürstenwalder Informations- und Kontaktstelle (FIKS) auch in diesem Jahr wieder einen Heiligabend in Gemeinschaft.

Mit Unterstützung der Stadt, die Mittagessen und musikalisches Programm finanziert, und Sponsorengeldern stellt ein Team aus zehn ehrenamtlichen Helfern am 24. Dezember eine Weihnachtsfeier mit Essen, Gesang, Bescherung und Kaffeetafel auf die Beine. Beginn ist um 11.30 Uhr. "Von den 30 Plätzen, die wir haben, sind nur noch wenige frei", sagt Leiterin Annett Spillmann.

Mit Beginn der Vorweihnachtszeit wird es in den Räumlichkeiten in der Wilhemstraße 47 c zunehmend eng: Auch die Selbsthilfegruppen, sagt Annett Spillmann, organisierten ihre eigene Weihnachtsfeiern. Von 35 Gruppen – nicht alle treffen sich in Fürstenwalde – habe die Einrichtungsleiterin Kenntnis. Mit einer Veranstaltung eingeläutet wird die diesjährige Weihnachtssaison bei der FIKS mit einem Bastelnachmittag am 29. November, ab 14 Uhr. Zum Basteln mit Tannenzapfen lädt der Behindertenbeirat der Stadt Menschen ein, die alleine in der Häuslichkeit leben, mit und ohne Behinderung.

Anmeldung unter Tel. 03361 2796