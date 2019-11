Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Ab dem Sommer nächsten Jahres kann man in der Beeskower Sparkasse wohnen. Weil das Kreditinstitut längst nicht mehr alle früheren Büroräume in der Kreisstadt benötigt, lässt sie das historische Gebäude mit dem großen Eingangsportal umbauen. "Wir beauftragen dabei Firmen aus der Region", betont Andy Schwadke. Er ist Rendite-Immobilien-Manager der Sparkasse Oder-Spree. Seit dem vergangenen Jahr arbeitet er in dem für das Kreditinstitut neuen Geschäftsfeld. Die Kasse sucht wie viele Kreditinstitute neue Erlösquellen, wichtig in der Zeit von Niedrigstzinsen.

Rund 100 Wohnungen sind es mittlerweile, die die Sparkasse gekauft hat und vermietet. Vor allem in sanierte Altbauten in Eisenhüttenstadt und Frankfurt habe man investiert. Allerdings ist die Sparkasse Oder-Spree schon länger Vermieter, in der Friedländer Geschäftsstelle beispielsweise befinden sich schon immer zwei Wohnungen. Ähnlich sei es in Neu Zittau und im Eisenhüttenstädter Ortsteil Fürstenberg. Dass man aber wie in Beeskow eine eigene Geschäftsstelle umbaut, sei schon ein Novum, so Schwadke.

Im Moment wird vor allem entkernt. In der ersten Etage und unter dem Dach sind praktisch alle Wände herausgerissen, alte Decken und Balken freigelegt. Nichts erinnert mehr daran, dass es einmal Vorstandsbüros, Konferenzräume und ein Traditionskabinett gab. Auch am Dach wird gearbeitet. Das erhält praktisch sein historisches Aussehen zurück. Die großflächigen flachen Fenster in der Dachhaut zur Hofseite hin, an denen sich schon beim Einbau in den 1990er Jahren viele Beeskower gestört hatten, verschwinden wieder. Die Dachgauben zur Berliner Straße werden etwas größer als bisher, gewähren den künftigen Mietern einen tollen Blick auf den Marktplatz und die Marienkirche.

Die sechs Wohnungen werden barrierefrei. Dazu wird der bislang nur von Sparkassenmitarbeitern genutzte Seiteneingang in der Berliner Straße so umgebaut, dass das Gebäude stufenlos betreten werden kann. Im Flurbereich entsteht ein Aufzug für die Mieter in den beiden oberen Etagen. In den Etagen werden jeweils drei Wohnungen entstehen. Zwei kleinere, um die 50 Quadratmeter, die anderen zwischen 80 und knapp 100 Quadratmeter groß, zwei sogar mit Balkon.

Filialbetrieb nicht betroffen

Was wegen der Grundstückszuschnitte in der Beeskower Altstadt nicht jeder Vermieter bieten kann, ist ein Pkw-Stellplatz für jede Wohnung. Die Sparkassenmieter bekommen diesen, dazu eine Gemeinschaftsgarage für Fahrräder und jeder einen eigenen Kellerraum. Der genaue Mietpreis steht noch nicht fest. 8,50 Euro kalt pro Quadratmeter, in diesem Rahmen werde man sich bewegen, so Schwadke.

Er hat sein Büro eigentlich in der Frankfurter Sparkassenzentrale, ist während der Umbauphase aber oft in Beeskow anzutreffen. "Ich habe schon jetzt viele Anfragen nach den Wohnungen. Es gibt dafür in Beeskow offenbar einen großen Bedarf", sagt er. Vermieten will die Sparkasse die Wohnungen selbst. Die Bewirtschaftung werde man dann aber an einen Wohnungsverwalter übergeben, der aber noch gesucht wird.

Der Betrieb in der Geschäftsstelle der Sparkasse werde durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt. Schalterraum und auch die Beratungsbüros und der SB-Bereich in der Bodelschwinghstraße gehen unverändert weiter, versichert Schwadke.