Wilfried Hohmann

Die HSG Schlaubetal-Odervorland hat sich mit einem 30:27 (14:15)-Heimsieg gegen die TSG Lübbenau 63 II in der Verbandsliga Süd der Männer auf den zweiten Platz verbessert. Nach dreiwöchiger Spielpause trafen die Männer der HSG Schlaubetal als im zweiten Spitzenspiel des Tages als Tabellendritter auf den Tabellenfünften aus dem Spreewald. Diesmal in der Sporthalle in Briesen, die mit unbürokratischer Unterstützung des Amtes Odervorland als Ausweichhalle zur Verfügung gestellt wurde.

Doch nicht nur der Spielort wurde für das Trainergespann zum Problem, sondern wieder einmal die personelle Situation. Zwar standen mit Eric Zimmermann und Max Voß zwei wiedergenesene Spieler zur Verfügung, wenn auch mit Trainingsrückstand. Dafür fielen kurzfristig aber mit dem Abwehrstrategen Bernt Kratkey und auf der Spielmacherposition Jacob Rüffer aus, was wiederum zu Umstellungen in Abwehr und Angriff zwang und letztlich auch zu Auswirkungen im Spielverlauf führte, da auch Spielertrainer Robert Kaberidis diesmal nur für den absoluten Notfall als Auswechselspieler zur Verfügung stand.

Die Probleme der Schlaubetaler zeigten sich von Beginn an vor allem im Abwehrverhalten der Mannschaft. Ansonsten eigentlich der stärkste Mannschaftsteil der Schlaubetaler, fehlte es diesmal von Beginn an so ziemlich an allem. Zum einen an der Abstimmung untereinander und dann auch in der Folge an der nötigen Konsequenz beim Heraustreten auf die gegnerische Angriffsreihe. Für diese ergaben sich von Beginn an große Abwehrlücken, die zu vielen freien Wurfpositionen der Spreewälder führten und von diesen auch genutzt wurden. Dementsprechend schwer hatten es auch die HSG-Torhüter, die lange Zeit kaum eine Hand an den Ball bekamen.

So verwundert es nicht, dass die ebenfalls nicht in Bestbesetzung angetretenen Spreewälder das Spiel nicht nur offenhalten konnten, sondern es phasenweise auch dominieren konnten. Über die Spielstände 3:3, 6:6, 9:9 und 13:13 gelang es keiner der beiden Mannschaften, sich einen entscheidenden Vorteil zu erspielen. Der TSG gelang es per verwandeltem Siebenmeter sogar mit einer 15:14-Halbzeitführung in die Kabine zu gehen.

Eine Zeitstrafe gegen Eric Zimmermann nutzten die Gäste zum Beginn der 2. Hälfte, um ihre Führung auf drei Tore zum 17:14 auszubauen und auf vier Tore zum 22:18 in der 40. Minute. Jetzt lag für die Gastgeber sogar eine Niederlage im Bereich des Möglichen, da sich die Abwehr weiterhin instabil zeigte und im Angriff auch einige gute Möglichkeiten ausgelassen wurden.

Gegen Niederlage gestemmt

In dieser Phase waren es dann vor allem Eric Zimmermann, Daniel Heine und Mateusz Krzyzanowski, die sich gegen die drohende Niederlage stemmten. Aggressiver in der Abwehr und mit klugen Entscheidungen von Eric Zimmermann im Angriff, holten die Müllroser den Rückstand auf und glichen in der 48. Minute erstmals in der 2. Hälfte durch Krzyzanowski zum 23:23 aus. Nachdem der mit 13 Treffern erfolgreichste TSG-Torschütze Robert Pisulla in der 50. Minute noch einmal zum 24:24 ausgleichen konnte, waren es Eric Zimmermann, Marc Eschenbach und Daniel Heine, die ihre Mannschaft bis zur 55. Minute mit drei Treffern in Folge mit 27:24 in Führung brachten.

Auch, weil sich in dieser Endphase HSG-Keeper Fiete Skrypczak steigerte und mit einigen Paraden den Vorsprung seiner Mannschaft absichern konnte. Die Führung ließen die Gastgeber sich dann nicht mehr nehmen und Paskal Korau stellte mit dem 30:27 den Sieg seiner Mannschaft sieben Sekunden vor dem Ende sicher.

Der Gastgeber rückt auf Platz 2, da der bis dahin zweitplatzierte Chemie Guben beim Tabellenführer HC Bad Liebenwerda mit 29:32 verloren hatte. HSG-Trainer Robert Kaberidis: "Ein mit Sicherheit glücklicher und erst in der Endphase hart erkämpfter Sieg. Vor allem in der Abwehr haben wir nie zu unserem Spiel gefunden und dem Gegner viel zu viele einfache Tore ermöglicht. Dennoch haben die Jungs Moral bewiesen und das Spiel in den letzten Minuten noch gedreht."

HSG Schlaubetal-Odervorland: Lars Möbus, Fiete Skrypczak (beide im Tor), Mateusz Krzyzanowski 7/0, Paskal Korau 5, Marcel Jüterbock 1, Robert Kaberidis 1, Eric Zimmermann 7/4, Marc Eschenbach 4, Benedict Mendyk, Daniel Heine 5, Max Voß 1

Siebenmeter: HSG 6/4, TSG 8/8 – Zeitstrafen: HSG 4, TSG 5