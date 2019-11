Wilfried Hohmann

Müllrose Die Frauen der HSG Schlaubetal-Odervorland haben mit einer starken Abwehrleistung und effektiven Angriffen in den letzten zehn Minuten bei Eintracht Ortrand mit 21:17 (8:8) gewonnen. Damit festigen sie ihren dritten Tabellenplatz in der Verbandsliga Süd.

Trotz des Fehlens von Nora Reinhardt, Lea-Sue Panzer, Sarah Regen und Anika Weber und damit nur einer Wechselmöglichkeit boten die HSG-Frauen von Beginn an eine vor allem in der Abwehr starke Leistung. Von der nur in der Abwehr eingesetzten Viktoria Lampe gut organisiert, ließ sie in der 1. Halbzeit nur acht Gegentore zu. Es wurde gut zur Ballseite verschoben und auf den Halbpositionen rechtzeitig herausgetreten, so dass dem gegnerischen Angriff nur wenige klare Tormöglichkeiten eröffnet wurden. Zudem konnte man durch die immer besser funktionierende 5:1-Deckungsvariante die Zuspiele des Gegners im Angriff oft empfindlich stören.

Das Spiel verlief bis zum 5:5 in der 15. Minute völlig ausgeglichen. Danach ging die HSG bis zur 19. Minute durch Lysianne Kersten und Luisa Lehmann mit 7:5 in Führung. Trotz zahlreicher guter Möglichkeiten gelang den Schlaubetalerinnen bis zur Halbzeit nur noch ein weiterer Treffer. Sie ließ jedoch bis zur Pause nur drei Gegentore zu (8:8).

In der Pause mahnte Trainer Tobias Hallert eine bessere Chancenverwertung an. Trotz Unterzahl gelang Sina Schübler nach dem Anpfiff das 9:8. In der Folge verlief das Spiel bis zum 17:17 in der 50. Minute ausgeglichen. So entschieden dann die letzten zehn Minuten. Hier war es dann vor allem HSG-Torfrau Marianne Schulz, die die Grundlage für den Sieg ihrer Mannschaft legte. Sie parierte nacheinander zwei Siebenmeter der Gastgeberinnen. Da man auch in der Folge keinen Treffer mehr zuließ, konnte Caroline Hallert mit zwei weiteren Toren in der 57. und 59. Minute den Sack zumachen.

HSG: Marianne Schulz, Melanie Dahms (beide im Tor), Marie-Luise Otto 1, Sina-Sophie Schübler 4, Caroline Hallert 6/2, Viktoria Lampe, Lysianne Kersten 2, Jasmin Henkelmann 3, Luisa Lehmann 5/0, Jenny Hale

Siebenmeter: Ortrand 7/4, HSG 3/2 – Zeitstrafen: Ortrand 3, HSG 2