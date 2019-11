Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde stimmt am 4. Dezember mit einem besonderen "Weihnachtskonzert" auf die kommenden Festtage ein und möchte mit traditionellen Klängen den musikalischen Gabentisch für seine Konzertgäste bereiten. An diesem Mittwoch gastiert das Ensemble unter der Leitung von Urs-Michael Theus ab 16 Uhr mit gefühlvoller Musik und den glanzvollen Stimmen von Maximiliane Schünemann (Sopran) und Brendan Sliger (Tenor) in der Stadthalle Falkensee.

Zu hören sind an diesem Nachmittag eine erlesene Auswahl feierlicher Kompositionen wie Edward Elgars "Nimrod" oder Marc-Antoine Charpentiers "Te Deum", die ein Gefühl von Besinnlichkeit und Ruhe verbreiten. Mit einer kurzweiligen Mischung aus Weihnachtsliedern wie "In dulci jubilo" und "Süßer die Glocken nie klingen" sowie musikalischen Evergreens wie "Petersburger Schlittenfahrt" und "Die Schlittschuhläufer" möchten die Künstler ihr Publikum unterhalten und auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen.

Karten gibtes im Cigo im Real Falkensee, an der LPT & Theaterkasse im Havelpark, im Reisecenter Life GmbH Falkensee, bei Der Reisedetektiv - Reisebüro & Theaterkasse Falkensee und im Reisebüro Rosen Falkensee, sowie auf www.ticketmaster.com.