Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Vor drei Jahren gewährte sie einen Einblick in das Leben von Erika Mann, diesmal widmete sich Claudia Michelsen der großen Marlene Dietrich (1901-1992). In der Lesung "Sag mir, wo die Blumen sind" am Wochenende im ausverkauften Kreishaus erinnerte Michelsen, vom TV unter anderem als Polizeiruf-Ermittlerin Doreen Brasch bekannt, an die Schauspielerin und deren bewegtes Leben. Michelsen zeichnete die wichtigsten Lebensstationen nach. Grundlage dafür sind die Dietrich-Autobiografie "Nehmt nur mein Leben ...", Tochter Maria Rivas Biografie "Meine Mutter Marlene" sowie Josef von Sternbergs Autobiografie.

Michelsen in einer minimalistisch, fast schon puristisch anmutenden Kulisse: dunkle Bühne, sie selbst in schwarzer Hose und schwarzer Bluse, das Haar nach hinten zusammengebunden, ein Tisch, ein Glas Wasser. Mehr nicht. Größer könnte der Kontrast zur schillernden Welt der Hollywoodikone kaum sein.

Die Auszüge und Passagen sind gut ausgewählt, um ein Bild der Leinwandheldin auch abseits eben jener Leinwand zu entwerfen. Berührend etwa die Episode, in der das Mädchen Marlene seine geliebte Französisch-Lehrerin, die nach dem Kriegsausbruch 1914 nicht mehr an die Schule zurückkehrt, vermisst. Spannend auch, wie Dietrich die "fesche Lola" in Sternbergs Welterfolg "Der blaue Engel" wird. Und schließlich selbst Karriere macht. Michelsen liest und spricht über Dietrichs Männer, über die NS-Zeit, über die Einsamkeit ...

Das Publikum folgt Claudia Michelsen auf der dichten Reise gebannt. Mit ihrer warmen Stimme fesselt sie die Gäste. Und zeigt sich zugleich fürsorglich. Als eine Zuhörerin vor der Pause gesundheitliche Probleme bekommt.

Die Lesung fand auf Einladung des Freundeskreises der Paul-Wunderlich-Stiftung statt, im Beisein von Stifterin Hannelore Römer-Hoffmann. Als "Begleitprogramm" zur aktuellen Ausstellung "Dialoge" im Kreishaus, die Fotografien von Karin Székessy zeigt. Zum Jahresende, so kündigte Vorsitzender Frank Göritz an, werde man als Sonderedition die Fotografie "Maler und Modell" (limitierte Auflage von 50 Stück) herausgeben.