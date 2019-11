Christopher Kranich, Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Spiel war von Beginn an tempo- und torreich. Während dem HSC nach zuletzt vier Niederlagen mit zwei technischen Fehlern in den ersten beiden Angriffen die Verunsicherung noch anzumerken war, setzten die Gäste die ersten Akzente im Spiel und gingen mit 1:0 in Führung. Lisa Berger hatte mit ihrem platzierten Wurf nach zwei Minuten von Rechtsaußen aber die passende Antwort zum Ausgleich parat. So entwickelte sich in den ersten zehn Minuten ein offener Schlagabtausch, bei dem die Führung ständig wechselte. Bis zur 18. Minute konnte sich kein Team entscheidend absetzen (9:9).

Danach nahmen die Frankfurterinnen das Heft in die Hand und stießen konsequent in die Lücken der Altlandsberger Abwehr, wobei sie häufig nur regelwidrig gestoppt werden konnten. Nicol Leuschner trat an diesem Nachmittag insgesamt achtmal an die Siebenmeterlinie und behielt achtmal die Oberhand. Diese Sicherheit von der Linie fehlte den Gastgeberinnen bisher in der Saison. Zudem ließ man die Märkisch-Oderländerinnen bis zur Halbzeit nur noch zweimal gewähren, was auch an der bärenstarken Anita Tumaszyk im HSC-Gehäuse lag. Beim Stand von 16:11 wechselten beide Teams die Seiten.

Nach der Pause geriet die komfortable Halbzeitführung kurz in Gefahr, als die Gäste beim 18:15 bis auf drei Tore verkürzen konnten. Dies sollte aber nur eine kurze Schwächephase der Oderstädterinnen sein, denn mit einem 4:0-Lauf direkt im Anschluss setzten sie sich sogar beim 22:15 bis auf sieben Tore ab. Beide Teams hielten das Tempo auch in der Folgezeit hoch und versuchten immer wieder mit schnellen Angriffen zum Erfolg zu kommen. So fielen allein in der 47. Spielminute vier Tore.

Am Ergebnis änderte sich jedoch wenig, denn die HSC-Frauen waren dem jungen Altlandsberger Team vor allem in Sachen Körperlichkeit überlegen. So geriet der zweite Heimsieg der Saison nicht mehr in Gefahr und am Ende jubelten die sichtlich erleichterten Gastgeberinnen mit ihren Fans in der gut gefüllten Sporthalle der Sabinusstraße.

Trainer Michael Schuster äußerte sich nach dem Spiel erleichtert: "Das war ein wichtiger Sieg heute für uns, auch für den Kopf. Die Spielerinnen haben wie richtige Frauen gespielt und nicht so körperlos in der Abwehr wie noch in der Vorwoche. Wir sind zu jeder Zeit wie ein Team auf dem Feld aufgetreten. Das muss auch die Grundlage für die kommenden Spiele sein."

Die Frankfurterinnen agierten erstmals über 60 Minuten mit einer 5:1-Deckung. "Wir haben gut Zugriff auf den Gegner bekommen. Gerade für unseren kleinen Kader ist ein solches Erfolgserlebnis gut für das Selbstbewusstsein. Die Altlandsbergerinnen sind super ausgebildet." Ein Sonderlob verteilte Schuster an Annekathrin Lodtka (die bis zu ihrer Hochzeit Zacharias hieß): "Sie hat sich heute schön durchgesetzt und für Wirbel gesorgt. Auch unsere Torhüterin Anita Tumaszyk hatte einen tollen Tag – und das, obwohl sie gesundheitlich angeschlagen war."

Sein Gegenüber Alexander Koch erklärte: "Unsere junge Mannschaft muss sich noch finden und hat heute in der ersten Halbzeit verschlafen, körperlich präsenter zu sein. Frankfurt hat eine gute Mannschaft, die ich viel weiter oben in der Tabelle erwartet hätte", sagte der Altlandsberger Trainer und konnte sich eine Bemerkung in Richtung der Schiedsrichter nicht verkneifen: "Das Spiel wurde durch unterschiedliche Maßansetzung entschieden. Bei einer Berührung bekommen wir sofort Siebenmeter gegen uns, außerdem mussten wir immer wieder in Unterzahl spielen." Das Saisonziel der komplett neu formierten Mannschaft lautet Klassenerhalt. "Wir lernen von Spiel zu Spiel und auch so eine Niederlage wie heute bringt uns wieder weiter", sagte Koch.

Sonntag Kampf ums Final Four

Drei Tore steuerte Elisa Winkowski zum ersten HSC-Sieg seit dem 1. Spieltag Anfang September bei. "Es musste endlich mal wieder ein Glücksmoment her. Wir wussten, dass der Gegner schnell spielt und sind daher von der ersten Minute an mit viel Power aufgetreten. Darauf müssen wir bei den nächsten Aufgaben aufbauen", sagte die Rückraumspielerin.

Am Sonntag um 15 Uhr kämpfen die Frauen des HSC 2000 erstmals in der Vereinsgeschichte um den Einzug ins Final Four. Beim Oberliga-Absteiger HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst, gegen den man sich vor einer Woche noch deutlich geschlagen geben musste (24:34), wollen die Frankfurterinnen sich besser präsentieren und für eine Überraschung sorgen. "Wir waren noch nie so weit im Pokal und wollen Wiedergutmachung für die Niederlage", erklärte Elisa Winkowski vor dem Viertelfinale.

HSC 2000 Frankfurt: Anita Tumaszyk – Nicol Leuschner 8 (8/8), Beatrice Zacharias 8, Lisa Berger 3, Annekathrin Lodtka 3, Elisa Winkowski 3, Nadine Wegener 3, Nora Tübbicke 2, Jasmin Henschel 1, Julia Kupper, Kathleen RußmannSchiedsrichter: Kathrin Kittel, Matthias Neumann – Siebenmeter: HSC 8/8, MTV 5/3 – Zeitstrafen: HSC 3, MTV 5 – Zuschauer: 125