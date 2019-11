Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Wie kann sich der Kirchenkreis Barnim für die Zukunft aufstellen? Antworten auf diese Frage sucht der Strukturausschuss, der im Herbst 2018 gegründet wurde. Thomas Lenz, Vorsitzender des Gremiums, zeichnet auf der jüngsten Kreissynode die Ausgangslage.

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz erwartet in den Jahren 2021, 20124 und 2028 eine "Welle von Ruheständlern", sagt er. Pro Jahr würden etwa 40 Frauen und Männer aus dem Dienst der Kirche ausscheiden, aber nur 25 nachrücken. Bereits jetzt fehlen Bewerber auf frei werdende Pfarrstellen. Lediglich attraktive Kirchengemeinden im Speckgürtel hätten keine Probleme. Als Beispiele nennt er Bernau und Basdorf, in denen in diesem Jahr zwei neue Pfarrer ihren Dienst angetreten haben.

"Macht es Sinn, in Bezug auf die Pfarrbezirke mehr in Regionen zu denken?", fragt Thomas Lenz, zumal es in der Landeskirche auf Grund eines ständigen Rückgangs der Gemeindegliederzahlen Überlegungen gebe, Kirchengemeinden erst ab einer Mitgliederzahl von 300 zuzulassen. "Wir haben bisher kein Rezept, sondern wollen einen Anstoß geben und die Kirchengemeinden inspirieren, eigene Lösungen zu finden", sagt der Theologe. "Sie können die Situation am besten." Die Synodalen ermuntert er: "Werden Sie aktiv! Gestalten Sie das Gemeindeleben mit einem Blick über den Tellerrand hinaus!"

Doch das ist nicht ganz so einfach, wie in der anschließenden Debatte deutlich wird. Herma Lindner aus dem Regionalen Gesamtkirchenkreis Finowfurt, zu dem Lichterfelde, Altenhof und Werbellin gehören, stellt beisspielweise fest: "Es ist ein Unterschied zu früher, und es ist nicht immer spaßig. Die Älteren wollen ihre eigenen Kirchengemeinden und zwar so, wie sie waren", erzählt sie.

Auch Pfarrer Ulf Haberkorn spricht von einem "massiven Votum gegen Veränderungen", das ihm im Pfarrsprengel entgegenschlug. Der gemeinsame Gemeindekirchenrat sei erst in diesem Jahr gebildet worden und zwingend notwendig gewesen, sind sich Herma Lindner und der Pfarrer einig. An der Strukturreform sei kein Vorbeikommen, glauben sie. "Die Strukturreform hat ihre Grenze da, wo das Gebilde zu groß ist", sagt Ulf Haberkorn. "Man darf es nicht übertreiben, aber man muss sich bewegen", steht für ihn fest.

Christoph Brust, Vorsitzender des Leitungskollegiums des Kirchenkreises Barnim und Pfarrer im Sprengel Biesenthal mit den Gemeinden Biesenthal, Danewitz, Lanke und Rüdnitz, ist ähnlicher Auffassung. "Letztlich geht es um den Zusammenschluss von Körperschaften, ähnlich wie bei der Bildung kommunaler Großgemeinden. Das tatsächliche Leben spielt sich dort auch in den einzelnen Ortsteilen ab, und so wird es auch in in der Kirchengemeinde sein", bemerkt er.

Zuzug verlangsamt Aderlass

Zum Ende des vergangenen Jahres ist die Zahl evangelischer Christen im Barnim erstmals unter die 18 000er-Marke gerutscht. Damit steht der Kirchenkreis noch gut da. "Durch den Zuzug werden wir zwar nicht mehr, aber langsam weniger", stellt Pfarrer Brust fest.