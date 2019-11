Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) An eine Fabrik erinnert das vierstöckige Gebäude mit ausgebautem Dach noch immer. Seine rotbraune Klinkerfassade, regelmäßig gegliedert durch hohe Fenster, lässt auf den ersten Blick nicht darauf schließen, dass dahinter Kultur gemacht wird – und nicht, wie noch vor hundert Jahren, Bier gebraut oder Margarine hergestellt wird.

Dass die Fassade der heutigen Kulturfabrik in Fürstenwalde nach historischem Vorbild wieder hergestellt werden, das Gebäude umfassend saniert und zu einem sozio-kulturellen Zentrum ausgebaut werden konnte, ist auch Geldern aus dem Bund-Länder-Programm "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zu verdanken.

16 Millionen Euro wurden im Zuge der Stadterneuerung in den zwei innerstädtischen Sanierungsgebieten "Mitte" und "Erweitertes Domumfeld" seit 1992 verbaut; in diesem Jahr findet das auf 25 Jahre angelegte Förderprogramm im Fürstenwalder Rathaus auch formal einen Abschluss: in Form von Abrechnungen. Ein kleiner Betrag, sagt Christfried Tschepe, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, sei nach Fertigstellung der Sanierungsgebiete übrig geblieben. Ihn möchte die Verwaltung allen Fürstenwaldern zugutekommen lassen – und zwar in Form von Licht.

Vorher-Nachher-Effekt

"City of Lights – Bauwerke zeigen Gesicht", unter diesem Motto können sich Interessierte am Sonnabend, 30 November, einen Eindruck vom innerstädtischen Wandel verschaffen. An diesem Abend, kündigt Kim Larissa von Appen vom Innenstadtmanagement an, werden herausragende Projekte der Stadterneuerung illuminiert und "Vorher-Nachher-Fotos mit Beamern auf die Fassaden projiziert". Dabei werde in Abstimmung mit den Akteuren vor Ort die Besonderheit des jeweiligen Gebäudes hervorgehoben.

"Bei der Kulturfabrik ist eine Überlegung, die Anordnung der Fenster hervorzuheben", sagt Kim Larissa von Appen. Deren Erneuerung sei besonders kostspielig gewesen. Am Domportal werde "Inneres nach außen transportiert". Dort werden etwa historische Ansichten des Innenraums auf die Fassade geworfen. Am Alten Rathaus wiederum sollen zwei Projektoren zum Einsatz kommen: "Hier wird dargestellt, wie der Turm einstürzt und dann wieder aufgebaut wird", sagt Von Appen.

Testlauf bei Dunkelheit

Die mit den Projektionen beauftragte Firma, BeamAround aus Berlin, hat schon das dortige "Festival of Lights" illuminiert; in Fürstenwalde arbeitet sie mit Veranstaltungstechniker Tobias Neumeister zusammen. Heute, mit Einbruch der Dunkelheit, starten die Lichtkünstler einen Testlauf in der Fürstenwalder Innenstadt. Der endgültige Aufbau, sagt Kim Larissa von Appen, erfolge am Vortag der Veranstaltung.

123 Gebäude wurden laut Verwaltung in 25 Jahren Stadterneuerung saniert; ein Drittel davon, schätzt Christfried Teschepe, sei in privater Hand. Darunter sind auch die Häuser in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 66 und 63 sowie die in der Frankfurter Straße 95, 90 und 82. "Sie werden ebenfalls illuminiert, aber sparsamer als Dom, Altes Rathaus, Kulturfabrik und Rahnschule. Informationstafeln geben Auskunft über die Erneuerung", kündigt Kim Larissa von Appen vom Innenstadtmanagement an. Hinter die erneuerte Fassaden blicken dürfen Rundgänger zwar nicht, dafür hätten zwei der Eigentümer der genannten fünf Häuser, von denen keiner in Fürstenwalde wohnt, angekündigt, bei den geführten Stadtrundgängen über den Sanierungsprozess zu berichten.

In die Erneuerung städtischer Gebäude flossen laut Verwaltung in den vergangenen Jahren sechs Millionen Euro, in die Sanierung von Straßen, Wegen und Plätzen fünf Millionen Euro und innerstädtische Grünflächen wurden für rund 1,6 Millionen Euro hergerichtet. Weitere Förderprogramme von Bund und Land – wie der Stadtumbau, der weiterhin greift – ergänzten die Maßnahmen.