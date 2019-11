Franziska Schober

Brandenburg Weit über 100 Geschenke sind bereits vor der großen Packparty, die vergangene Woche im Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) stattfand, eingetroffen. Wie alle anderen Geschenke der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" gehen auch sie nun auf große Reise nach Osteuropa und Afrika.

"Kurz vor dem Abgabetermin füllt sich unser Tisch meist rasant mit den weihnachtlich dekorierten Schuhkartons. Es waren sogar schon Kindergruppen aus Kirchengemeinden und ganze Schulgruppen hier, um ihre Pakete gemeinsam abzugeben", berichtet Wolfgang Thörner vom CVJM. Er war es auch, der den CVJM als Sammelstelle für die weltweite Aktion vor fünf Jahren in der Havelstadt initiierte. "Zuvor gab es häufige Wechsel der Annahmestellen und die Aktion war in Brandenburg eher weniger bekannt. Jetzt bekommt zunehmend mehr Beachtung",freut sich Thörner.

Eine besondere Idee in diesem Zusammenhang ist mit Dr. Dietlind Tiemann, Mitglied des Bundestags, erwachsen: Die große gemeinsame Packparty am letzten Abgabetag für die weihnachtlichen Päckchen. Thörner erklärt dazu: "Letztes Jahr startete unsere erste Packparty und dieses Jahr gehen wir in die zweite Runde. Dazu stellen wir vom CVJM und Fr. Dr. Tiemann Kartons, Papier und Geschenke zum Befüllen bereit und die Kinder dürfen dann alle Kartons dekorieren und packen. Das ist noch einmal ein ganz toller Abschluss der Aktion und es werden dadurch umso mehr Päckchen auf die Reise geschickt und erreichen bedürftige Kinder."

Das bunte Treiben der Kinder der Tanz-, Sing- und Theatergruppe "Ten Sing Kidz" nimmt dabei schnell seinen Lauf, sodass sich die Schuhkartons binnen kürzester Zeit nur so stapeln. Von Kinderbekleidung und Hygieneartikeln über Spielzeug und Bastelutensilien bis hin zu Naschereien wird für jedes Kind ein umfassendes Geschenk gepackt. "Im letzten Jahr haben wir vor allem die Süßigkeiten beigesteuert. Dieses Jahr dann hauptsächlich Dinge zum Spielen und Basteln für die verschiedenen Altersgruppen, womit wir den Empfängern hoffentlich eine schöne Freude bereiten können," so Dr. Dietlind Tiemann, die weiter betont: "Die Aktion ist mir sehr wichtig, weil sie unseren Kindern zeigt, dass der Bedarf in der Welt so groß ist und auch was es alles nicht gibt für Kinder in anderen Ländern. Außerdem macht es Spaß und die Kinder sind mit Freude dabei."

Alle gesammelten Pakete werden nun zunächst auf die Reise in die Berliner Weihnachtswerkstatt geschickt. Dort wird der Inhalt nochmals kontrolliert. Anschließend werden sie weiter in die verschiedenen Zielländer befördert. "Wohin genau unsere Pakete kommen, erfahre ich immer nach der Aktion. In den letzten Jahren waren das Rumänien, Bulgarien, Moldawien und sogar bis in den Kaukasus", berichtet Wolfgang Thörner und verkündet auch für das kommende Jahr eine Packparty, zu der alle Brandenburger Kinder herzlich eingeladen sind.

Übriges: Wer den Abgabetermin verpasst hat, kann noch bis zum 30. November seinen gepackten Schuhkarton in die Berliner Zentrale schicken oder online einen Schuhkarton in Auftrag geben.