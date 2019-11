Niemegk/Bad Belzig Vom 22. bis zum 24. November führen die Rassegeflügelzuchtvereine Niemegk und Bad Belzig, in der Niemegker Stadthalle Lindenhof die 28. Fläming-Rassegeflügelschau durch. In diesem Jahr findet auch die Kreisschau des Kreisverbandes Potsdam, dem 300 Rassegeflügelzüchter angehören, in Niemegk statt. Zu sehen sind 400 Hühner, Zwerghühner und Tauben. Insgesamt 55 Zuchtfreunde aus der Region nehmen teil. Es gibt wieder eine Vielzahl verschiedener Rassen und Farbenschläge zu sehen. "Alle Interessierten und Neugierigen sind herzlich in die Ausstellungshalle Lindenhof eingeladen, um sich die niveauvolle Präsentation des Rassegeflügels anzuschauen", so Thomas Tragmann. Vor Ort können auch Tiere erworben werden.

Geöffnet ist die Ausstellung am Freitag, 22. November, von 13.00 bis 18.00 Uhr, am Sonnabend, 23. November, von 10.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag, 24. November, von 10.00 bis 14.00 Uhr. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.