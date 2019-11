Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Gestorben wird immer, heißt es. Allerdings finden längst nicht alle Eberswalder ihre letzte Ruhestätte auf dem Waldfriedhof oder einem anderen von der Stadt betriebenen Friedhof. Deshalb will das Rathaus, das jetzt eine neue Friedhofs- und eine neue Friedhofsgebührensatzung vorgelegt hat, auch nicht groß an der Preisschraube drehen. Die Grabnutzungsgebühren sollen im Wesentlichen konstant bleiben. Andernfalls stehe zu befürchten, dass sich die Hinterbliebenen nach (preiswerteren) Alternativen umschauen, ist man sich offenbar im Fachamt bewusst.

In der Vorlage der Verwaltung, über die die Abgeordneten am 28. November zu entscheiden haben, heißt es: "Der bereits eingeschlagene Weg zur Stärkung der Nachfragesituation und Stabilisierung der Wirtschaftlichkeit soll weiterhin beibehalten werden." Auf eine pauschale Erhöhung der Grabnutzungsgebühren verzichte man, da diese "zu nicht kalkulierbaren Senkungen der Fallzahlen" und damit einer Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit führt. Für 2020/21 rechnet die Verwaltung auf der Basis der aktuellen Gebühren für die Grabnutzung mit einem Deckungsgrad von 70 Prozent. Heißt: Die Stadt schießt zu und schließt die Lücke mit Mitteln aus dem kommunalen Haushalt.

Erdbestattungen rückläufig

Besonders groß ist nach einer Übersicht der Friedhofsverwaltung die Kluft zwischen erhobener Gebühr und Kostendeckung bei den Erdwahlgräbern. Eine einfache Erdwahlgrabstelle etwa kostet schon jetzt 1770 Euro (zum Vergleich: in Schorfheide sind dies 799 Euro), eigentlich müssten aber laut Kalkulation 2354 Euro erhoben werden. Allerdings: Gerade bei Erdwahlgräbern ist die Nachfrage stark rückläufig. Nur noch gut zehn Prozent aller Beisetzungen in Eberswalde (ohne Ruheforst) erfolgen als Erdbestattung. Deshalb bleiben die Tarife unangetastet.

Mit einigen wenigen Ausnahmen. Diese, so ist dem Entwurf zu entnehmen, beziehen sich auf die Grabformen: Urnenhain, Urnengemeinschaftsanlage mit Platte sowie Baumbestattung im Kirschgarten, der künftig "Erinnerungsgarten" heißt. Dort steigen die Preise um bis zu 17 Prozent. Zudem werden ebenda, im Erinnerungsgarten, zwei neueGrabformen (Urnenwahlgrab mit extensiver und mit intensiver Pflege) eingeführt sowie Sondergrabstätten für Tot- und Fehlgeborene.

Stabil bleiben die Gebühren für die Trauerhallen auf dem Waldfriedhof, im Messingwerk, in Kupferhammer, in Finow sowie in Spechthausen. Die Verwaltungsgebühren werden indes an die "aktuellen Personalkosten angepasst". Was bedeutet, dass es in zehn von elf Positionen leichte Erhöhungen gibt. Allein die Jahresgenehmigung zum Befahren der Friedhöfe wird etwas billiger (vormals 40, dann 38 Euro).

Die neue Friedhofssatzung ist unter anderem aufgrund der Novelle des Brandenburger Bestattungsgesetzes 2018 notwendig geworden. Demnach können Bürger nun Patenschaften über Mausoleen und Gruften übernehmen. Ferner können Eltern bei einer Tot- oder Fehlgeburt ihr Kind (unter 500 Gramm) in einem Erdgrab beisetzen, einer Grabstelle "zur Selbstpflege", wie es in der Satzung heißt. Die Möglichkeit der Urnensammelbestattung bestehe fort, erklärt Katrin Heidenfelder, als Leiterin des Bauhofes auch für die städtischen Friedhöfe verantwortlich. "Und zwar für die Eltern gratis." Die Kosten würden sich Stadt, Forßmann-Krankenhaus und ein Bestattungsinstitut teilen.

Die Erweiterung des Ruheforstes – ebenfalls ein städtischer Friedhof, aber privat bewirtschaftet – lässt weiter auf sich warten. Heidenfelder spricht unter anderem von behördlichen Hürden, die noch zu nehmen sind. Bekanntlich hatte die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, den Ruheforst zu vergrößern. Dafür war eine Fläche in Eberswalde-Südend ausgewählt worden.

Gedenken zum Totensonntag: Ruheforst Eberswalde, Angermünder Chaussee, Nähe Stadtsee, Andachtsplatz, 11 bis 14 Uhr