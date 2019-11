Eva Maria Lubisch

Letschin Zur letzten Vernissage des Jahres kamen so viele kunstinteressierte Besucher und Mitglieder vom Heimatverein in die Heimatstuben, dass einige Gäste im Flur stehen mussten. Der Leiter der Letschiner Heimatstuben Edgar Petrick gedachte zuerst mit allen der verstorbenen Korbmachermeisterin Thea Müller für ihr ehrenamtliches Engagement zur Bewahrung des Oderbruch Kulturerbes welches sie mit überzeugter Glaubwürdigkeit und menschlicher Wärme prägte.

Danach leitete Uwe Ballhorn musikalisch auf der E-Gitarre die Vernissage "Roter Papagei" ein. Die Laudatio für den 1952 in der Oberlausitz geborenen und in Berlin studierten Maler und Zeichner Harald K. Schulze hielt Edgar Petrick. Die Liebe zum Oderbruch veranlasste Schulze 1982 nach Letschin zu ziehen und sein Atelier aufzubauen. "Wir haben hier keinen Unbekannten vor uns. In seiner Vita können wir eine Vielzahl von Ausstellungen nachlesen, die von einem arbeitsreichen sowie erfolgreichen künstlerischen Schaffen sprechen. Als ich die Bilder in der Galerie sah, waren meine ersten Gedanken – so bunt, so groß und schwer hatten wir es lange nicht", so der Heimatstuben-Chef. Die Auswahl lasse viele Interpretationen zu. "Sie erinnern etwas an Werbeposter, es könnte sein das hier Illusionen der Konsumgesellschaft auf die Schippe genommen werden."

Harald K. Schulze erklärte, es seien Kisten der Erinnerung vollgepackt mit gelebten Leben, Gesehenem und Gehörtem, Ungesehenem und Unerhörtem – mit Überfluß und Not, Geheimnis und Vergessen.

Renate Kohl aus Letschin überreichte dem Maler eine Flasche Wein mit der Bekennung ein großer Fan zu sein, und lobte Schulzes Bodenbeständigkeit. Anerkennung erhielt für die Ausstellungs-Vorbereitung auch Mitarbeiterin Gabriela Axmann – und ihre liebevoll vorbereitete Kaffeestube im Obergeschoss.

Ausstellung "Roter Papagei": Bis 13. 01. 2020 in Heimatstuben Letschin; geöffnet Mi bis Fr 11 – 17 Uhr, Tel. 03347550797