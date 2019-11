Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das linke Auge zugekniffen, mit dem rechten konzentriert durch die Linse geguckt. So mikroskopiert Sören einen Bienenflügel im Bio-Raum. "Ich mag Experimente", sagt der 11-Jährige. Bio-Lehrerin Melanie Witt zeigt ihm noch selbstgebastelte Zellen vom menschlichen Körper, die Schüler der Hutten-Oberschule gebastelt haben. "Die hier ist typisch für Mädchen", sagt sie lachend über die bunten Steinchen und Verzierungen.

"Gleich am Anfang war in unseren Häusern 1 und 2 ganz schön was los", erzählt Schulleiterin Kerstin Reinhardt beim Tag der offenen Tür. Reinschnuppern können die Gäste in Projekte wie Quarkbällchen backen, Basteln für "Besucher-Kids", Physik und Musik "zum Anfassen" – oder Sport in der Turnhalle nebenan. Zufrieden zeigt die Schulleiterin den Gästen die Schulkrankenschwester. "Wenn mal jemandem im Unterricht schlecht wird oder sich im Sport verletzt, kommt derjenige zu mir", erzählt Annegret Altmann.

Ganz entspannt geht es im grün gestrichenen "Chillraum" des Ganztagsbereichs zu. Unter der Woche ist der Aufenthaltsraum bereits vor dem Unterrichtbeginn ab 7.30 Uhr offen. "Hier kann Musik gehört, sich unterhalten oder nochmal kurz hingelegt werden", informiert die zuständige Lehrerin Ute Dahms. Deftiger geht’s beim Praxislernen und der Inisek-Projekte – Förderprogramm Initiative Sekundarstufe I – zu. Über einem meterhohen Parabolspiegel machen sich Torsten Weyer und seine Kollegin eine Heißwurst warm. "Das ist nur ein Spaß. Wir haben heißes Wasser reingefüllt", sagt der Physik-Lehrer, der die Gäste über das Sozialpraktikum und die Berufsorientierung informiert.

Selbstgemachte CD-Ständer

Fasziniert schaut der 11-jährige Marian den selbstgemachten CD-Ständer aus Holz an. "Da stecken zirka sechs bis acht Arbeitsstunden drin", erläutert Herr Seelisch vom Fachbereich WAT – Wirtschaft, Arbeitslehre, Technik. Marians Schwester Chantal guckt sich derweil den riesigen Fliesenbruch an der Wand an, an dem Karol und Jeremy kleine Mosaiksteinchen ankleben. Die 17-Jährige war bis vor zwei Jahren selbst auf der Oberschule.

Ob Sören im nächsten Jahr auf die Huttenschule geht, überlegt er sich noch. Erstmal schauen sich er und seine Mutter noch weitere Schulen an.