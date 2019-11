Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Barnimer Busgesellschaft (BBG) befördert aktuell 10,3 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Ihre 115 Fahrzeuge sowie weitere 40 von Subunternehmern legen im gleichen Zeitraum 6,3 Millionen Kilometer zurück, davon 4,9 Millionen Kilometer im Barnim und 1,4 Millionen Kilometer in Märkisch-Oderland.

In Eberswalde bewältigt die zwölf Fahrzeuge zählende Oberleitungsflotte die Hauptlast des öffentlichen Personennahverkehrs: Die beiden innerstädtischen Obuslinien, auf denen pro Jahr 750 000 Kilometer zustande kommen, werden von gut vier Millionen Fahrgästen genutzt.

Mit dem turnusmäßigen Fahrplanwechsel am 15. Dezember verschwindet bei der Linie 910, der stark nachgefragten Verbindung zwischen Eberswalde und Finowfurt, die bisher klare Trennung von Oberleitungs- und Überlandbussen. Von diesem Stichtag an werden dort auch Obusse eingesetzt.

Verspätung von einem Jahr

"Wir können endlich realisieren, was wir uns bereits für das vorige Jahr vorgenommen hatten", sagt Frank Wruck, Geschäftsführer der BBG. Auf der Linie 910 werde es dann ganztägig einen Halbstundentakt geben. Bisher sind die Busse zwischen Eberswalde und Finowfurt bloß zu den Stoßzeiten morgens und mittags, wenn vor allem Schüler befördert werden, alle 30 Minuten im Einsatz. Fortan stoppen die Busse an jeder Haltestelle, was zur Folge hat, dass die 910 von einer Express- zu einer Standardlinie wird. "Doch die Fahrzeiten werden sich dadurch nicht wesentlich verlängern", verspricht Alexander Greifenberg, Verkehrsleiter bei der BBG. Denn eine Expresslinie sei die 910 zuletzt ohnehin nur noch dem Namen nach gewesen. Auf Kundenwunsch seien immer mehr Haltestellen bedient worden. "Einzig an der Haltestelle Eisenspalterei fahren die Busse derzeit noch vorbei", sagt er. Fahrzeit dürfte dadurch eingespart werden, dass zum Fahrplanwechsel der Schwenk zum Bahnhofsvorplatz entfällt.

Neu ist auch, dass die Linie 910 ab dem 15. Dezember auch am Wochenende verkehrt. Bislang wurde die Strecke sonnabends und sonntags nicht bedient, fortan gilt an diesen Tagen ein Zwei-Stunden-Takt.

Batterien speisen Strom ein

Dass der Quantensprung im öffentlichen Personennahverkehr zwischen Eberswalde und Finowfurt erst mit einem Jahr Verspätung erreicht werde, habe im Wesentlichen mit der dafür erforderlichen technischen Umrüstung der Obusflotte zu tun, die mehr Zeit in Anspruch nehme, als ursprünglich vorgesehen gewesen war, erklärt Frank Wruck. Eigentlich sollten die zwölf Fahrzeuge bis Dezember dieses Jahres mit leistungsfähigen Batterien ausgestattet sein, die überall dort, wo es keine Oberleitungen gibt, ausreichend Strom zur Verfügung stellen. Die Batterien ersetzen flächendeckend die noch im Einsatz befindlichen, mit Diesel betriebenen Notstromaggregate. "Jetzt gehen wir davon aus, dass der Umbau erst im ersten Quartal 2020 abgeschlossen werden kann", sagt der Geschäftsführer.

Das mit der Technischen Universität Dresden konzipierte Hybrid-Projekt, das die Taktverdichtung zwischen Eberswalde und Finowfurt überhaupt erst ermöglicht, kostet 1,4 Millionen Euro. Das Geld kommt zu je einem Drittel von Bund, Land und Landkreis. Der Barnim ist Hauptgesellschafter der BBG, an der auch Märkisch-Oderland Anteile hält.