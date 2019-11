red

Frankfurt (Oder) Beim 25. Uniball der Viadrina am Sonnabend im Kleist Forum hat die Stadt die diesjährigen studentischen Innovationspreise verliehen. Den ersten Preis – dotiert mit 1200 Euro – nahm Julija Gewinner entgegen. Sie hatte in ihrer Bachelorarbeit über den "Einfluss von Lobbying auf die Unternehmensbesteuerung in Deutschland am Beispiel des Gesetzes gegen schädliche Steuerpraktiken" geschrieben. Den mit 800 Euro dotierten zweiten Platz belegte Mareike Roller für die Bearbeitung des Themas: "Arbeitnehmerbesteuerung an einer grenzüberschreitenden Universität". Der dritte Preis und 500 Euro gingen an Carlo Klein für seine mit "Die deutsche Steuerrechtsprechung zu Grenzgängern bei Dreieckssachverhalten" überschriebene Bachelorarbeit.

"Vor dem Hintergrund, wirtschaftsorientierte grenzüberschreitende Projekte für die Gestaltung des Standortes Frankfurt zu entwickeln, geben sie mit ihren Arbeiten aktive Impulse und sind damit Teil der wichtigen Verzahnung von studentischem Leben und städtischer Bürgerschaft", betonte Oberbürgermeister René Wilke. Zu den Juroren gehörte neben IHK-Hauptgeschäftsführer Gundolf Schülke auch Christina Elschner, Professorin für Wirtschaftswissenschaften. Bei der Auswahl der Preisträger seien sowohl die wissenschaftliche Qualität als auch der gesellschaftliche Mehrwert "beachtet und insbesondere der Bezug zur Region und Innovation gewichtet" worden, erklärte sie.