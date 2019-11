Spannung beim Tüfteln: Sunny, Philipp, Paul und Lina vom "Junior LEt’ s GO"-Team aus Müllrose arbeiten beim Regionalwettbewerb der First Lego League Hand in Hand. © Foto: René Matschkowiak

René Matschkowiak

Eisenhüttenstadt Es war ein durchaus spannender Regionalwettbewerb der First Lego League, der am Montag im Eisenhüttenstädter QCW ausgetragen wurde. Das lag nicht nur am Ausgang des kleinen Finales, sondern auch an den Forschungspräsentationen der Teams. Schließlich muss bei diesem internationalen Wettbewerb nicht nur ein Roboter so programmiert werden, dass er verschiedene Aufgaben auf einem Spielfeld erledigt, die dann gepunktet werden. Auch eine Präsentation müssen die Schüler erstellen und mit Legosteinen nachbauen.

Kreativität gefördert

"City Shaper", die Zukunft des Bauens, war also diesmal als große Aufgabe zu überwinden. "Gefragt waren bautechnische Veränderungen im direkten Umfeld", so drückt es Teambetreuer Jens Jankowski aus. Der IHK-Referent für Technologie und Innovation gehört praktisch zu den Vätern des Regionalwettbewerbs der First Lego League. "Kreative Ideen der Kinder werden gefördert", erklärt er den Sinn solcher Arbeitsgemeinschaften.

"Es ist nicht leicht, heute die Kinder vom Handy wegzuholen, um etwas Sinnvolles zu gestalten", hat Jens Jankowski festgestellt. Allerdings lohne es sich. "Eigentlich gehört das, was für die First Lego League nötig ist, in den Informatikunterricht", so seine Meinung. Das grafische Programmieren, damit der Legoroboter etwas tut, ist auch in modernen Industriebetrieben zu finden.

Das bestätigt Peter Wendt. Er ist Leiter der Automatisierung und der industriellen IT im EKO. "Ich schaue mir hier unsere Fachkräfte von morgen an", erklärt er. "Viele bringen das EKO immer noch mit heiß, dunkel und laut in Verbindung, dabei gibt es auch hier einen enormen Automatisierungs- und IT-Bedarf. Es ist beeindruckend und eine wirklich spannende Geschichte", so sein Resümee zur First Lego League.

Das Eisenhüttenstädter Team "GesoBots" der Gesamtschule 3 hatte sich – wie viele andere Teams auch – die eigene Schule als Ausgangspunkt ihrer Umbaufantasien genommen. "Wir haben dafür mit unserer Schulleiterin gesprochen", erzählt Timo Kunert. Mehr Platz in der Schule wäre wünschenswert. Da die Schule aber unter Denkmalschutz steht, haben sie sich auf die Außenanlagen konzentriert. "Ein Schulgarten könnte entstehen oder neue Bänke aufgestellt werden", sagt Jonas Schulz bei der Projektpräsentation.

"Die Aufgabe für die Roboter ist jedenfalls besser als im vorigen Jahr", frohlockt Timo Kunert. Viel Hoffnung auf den Sieg machen sich die "GesoBots" aber nicht. "Unsere AG gibt es erst seit gut zwei Jahren", sagen sie. Auch Erfahrung zählt in diesem Geschäft. Die ist aber auch dem Vorjahressieger aus Müllrose zum Teil abhandengekommen. "Nachdem sich die Grund- und Oberschule 2018 mit dem Team ,LEt’s GO‘ sensationell für das Finale von Zentraleuropa in Bregenz qualifiziert hatte, haben danach leider einige aufgehört", erklärt Angela Verhooven. Sie leitet die AG ehrenamtlich. Ihr Sohn hatte sie einst davon überzeugt. Mittlerweile studiert dieser am Hasso-Plattner-Institut Informatik, die Mama bleibt der AG aber treu. "Viele Sponsoren waren unter anderem wichtig, damit wir die Reise überhaupt machen konnten", sagt sie. Ein Problem, das auch andere haben. Ein Roboter kostet um die 500 Euro, das Spielfeld und die Anmeldegebühr nochmals etwa 300 Euro pro Jahr.

Barrierefreier Umbau

Am Frankfurter Gauß-Gymna­sium wird mit den "legolinos" und den "legosapiens" auch schon seit Jahren getüftelt. Ganz aktuell haben sich die Schüler Gedanken zum barrierefreien Umbau gemacht. Problem auch da: Das Schulgebäude, gebaut in der Bauhaustradition, ist denkmalgeschützt. Ein Fahrstuhl im Außenbereich soll Abhilfe schaffen, so die Schüler in ihrer Präsentation.

Moderator Jens Neske ist ebenfalls seit Jahren dabei. "Es ist immer wieder spannend, was kommt und wie aufgeregt, aber auch konzentriert die Kinder sind", hat er bemerkt. "Vielleicht qualifiziert sich ja wieder einer von hier für das Europafinale" , hofft er. Der Sieger qualifiziert sich allerdings erst einmal für das Semifinale am 25. Januar 2020 in Eberswalde.