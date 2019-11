Renate Meliß

Bernau (MOZ) Schon am Morgen war die Montessorischule Niederbarnim sehr gut besucht. So wie jedes Jahr gab es kaum ein Durchkommen entlang der Flure, und nichts, was nicht auf seine Weise spannend war. Zahlreiche Eltern waren mit ihren Kindern vor Ort, um sich zu informieren und darauf hoffend, einen der begehrten Plätze für die Grundschule zu bekommen.

Konzept überzeugt

Gerade stellt Schulleiterin Karin Eckert das Klima-Buch vor, was bereits im letzten Schuljahr begonnen wurde. Grundschüler trugen fächerübergreifend Wissenswertes zusammen. Familie Müller-Ziegenhagen betritt den Raum gemeinsam mit Oma Gertrud (90). Im Mittelpunkt steht heute der fünfjährige Emil, der bereits die Montessori-Kita-Vorschule besucht. "Als unsere beiden Kinder geboren wurden, wohnten wir noch in Berlin, wollten aber zurück nach Wandlitz, und die Jungs kamen dann hier in die Kita", sagt Mutter Julika Ziegenhagen. "Es war die beste Entscheidung, der Umgang mit den Kindern ist hier so liebevoll und sensibel, einfach ganz toll. Jetzt haben wir unseren Großen in der Schule angemeldet und hoffen, dass es klappt", fährt sie fort. Auch vom Schulkonzept ist Julika Ziegenhagen durchaus überzeugt. "Die Mädchen und Jungen leben hier selbständiger, sie lernen von den älteren Schülern, für mich hat das was mit Sozialkompetenz zu tun. Ich wünsche mir, dass mein Sohn aufgenommen wird und viel Spaß am Lernen haben wird."

Unglaublich, was aus den Anfängen der Schule wurde, die sich im Jahr 2000 gründete. Während zunächst Grundschule und die Kindertagesstätte eröffneten, hat sich die Einrichtung heute fest in der Barnimer Bildungslandschaft etabliert. Hinzu kamen die anerkannte Aristoteles-Gesamtschule, eine Grundschule in Bernau, eine zweite Grundschule und Hort in Zepernick, eine Kita in Wandlitz und eine Kita in Bernau.

Oma Gertrud Ziegenhagen ist von der Schule ebenfalls sehr angetan. "Zu meiner Zeit war alles viel strenger und mit der Schule bald Schluss, denn es war Krieg. Wie schön sie heute hier lernen dürfen." Derzeit werden 145 Schüler in 6 Klassen der Grundschule unterrichtet. Hinzu kommen 90 Schüler von Klasse 7 bis 12 in der Aristoteles-Gesamtschule und 30 Kitaplätze.

"Für 2020 streben wir Klasse 13 in der Gesamtschule an", sagt Oberstufenkoordinatorin Jana Winkler. Die Schüler erwartet eine sehr freundliche, familiäre Lehrer-Schüler-Beziehung, ganztägige Betreuung, altersentsprechende Förderung von Neigungen und Begabungen und gesunde Ernährung. Der Unterricht wird teilweise kombiniert mit Ausflügen und Exkursionen. Klasse 12 bietet zudem einen Seminarkurs zur Vorbereitung auf die wissenschaftliche Arbeit einer Universität an.

"Unsere Schüler lernen, wie sie zu einem Thema gezielt Informationen erhalten und dass Internet und Wikipedia nicht die einzigen Quellen sind", so Jana Winkler. Der Schulbetrieb wird mit vielen Arbeitsgemeinschaften wie Grafik oder Fotografie ergänzt.