Milow Bei klarem Himmel kann dieser samt der Himmelskörper am kommenden Donnerstag, 21. November, wieder beobachtet werden. Das Naturparkzentrum Westhavelland in Milow bietet die öffentliche Beobachtung nach einem Vortrag an. Dieser beginnt um 18.00 Uhr. In dem Vortrag erfahren die Teilnehmer interessantes über Stree und Planeten, die am Nachthimmel zu sehen sein werden oder über andere interessante Themen der Astronomie. Das Naturparkzentrum befindet sich in Milow, Stremmestraße 10.