GZ

Gransee Wie macht man eigentlich gute Fotos? Und was bedeutet eigentlich Heimat? Um diese Fragen zu beantworten, nahmen Schüler der Werner-von-Siemens-Oberschule Gransee am Fotoprojekt "Hidden Places" teil.

Die DKB-Stiftung vom Schloss und Gut Liebenberg unter der Leitung von Ulrike Eichentopf veranstaltet dieses Projekt, in dem die Schüler einen Ort, der ihnen wichtig ist, in einer Fotoserie in Szene setzen sollen. Unter diesen "Hidden Places", also versteckten Orten, befanden sich bei den Schülern private, aber auch öffentliche Plätze. Dazu erlernten die Schüler zunächst die Grundlagen der Fotografie. Die Grüneberger Künstlerin Kathrin Karras vermittelte, wie verschiedene Perspektiven, Lichtverhältnisse oder das Spiel mit dem Fokus das Bild verändern können. Dann bekamen die Schüler zwei Wochen Zeit, um ihren Lieblingsort zu fotografieren.

Am zwei weiteren Tagen im Oktober sollte nun aus den bis zu 30 aufgenommenen Bildern eine Serie von vier bis sechs Bildern erstellt und sich final auf ein Lieblingsbild festgelegt werden. Diese Bilder wurden dann auf eine Acrylglasplatte gedruckt. Am letzten Tag des Workshops erarbeiten die Jungen und Mädchen in Liebenberg einen beleuchteten Schaukasten für die Fotos. Diese werden nun bis Ende Januar in der Schule vor der Bibliothek präsentiert. Am 22. Januar findet in Liebenberg die Preisverleihung statt, wo von allen vier teilnehmenden Schulen (neben der Granseer auch noch die Oberschulen aus Löwenberg, Fehrbellin und Eberswalde) die besten drei Bilder prämiert werden.