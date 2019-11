Sam Dreyster

Neuenhagen Wohl jeder berühmte Dichter wurde bereits in irgendeiner Form musikalisch interpretiert und vertont – nur Theodor Fontane kaum, wie Kinder und Jugendliche der Kreismusikschule Märkisch-Oderland feststellten. Mit dem Abschlusskonzert zu "Fontane reloaded" stellten Solisten und Ensemble der Kreismusikschule mit der Jungen Philharmonie Berlin ein großes Werk auf die Bühne.

Zu Ehren des 200. Geburtstags hatten sich die Nachwuchsmusiker mit Theodor Fontane ausei­nandergesetzt. "Unsere Schüler wunderten sich, dass es über jeden Dichter Stücke gibt, nur über Fontane nicht", erklärt Musikschulleiter Alexander Saier. Von Bad Freienwalde bis Rüdersdorf nahmen sich Musikschüler und Lehrer des Themas an, setzten sich mit Fontane und seinen Werken auseinander, um letztlich gemeinsam das "größte band-sinfonische Werk zu schaffen", wie Saier hervorhob. Musikschulband "SixxFold", die "Junge Philharmonie Berlin", die Neuenhagener "Jugend dirigiert"-Klasse und Solisten, die kürzlich als "Berlins schönste Stimme" ausgezeichnet wurden, wirkten zusammen – insgesamt 60 Musiker.

Vor allem den Kollegen dankte Saier für die reibungslose und unkomplizierte Zusammenarbeit. Mit Blick auf das Projekt "Jugend dirigiert", bei dem Kinder Profimusikern den Takt vorgeben, lobt Klaus-Peter Will von der Musikschule die besonderen Kooperationen. "Die Junge Philharmonie ist auf die Zusammenarbeit mit den Schülern spezialisiert. Dass ganze Orchester nach den Vorgaben von Kindern spielen, funktioniert hier aufgrund der Flexibilität der Musiker sehr gut", erklärt Will. Es sei "zeitgemäß, dass Kinder den Takt angeben". Vor allem für die Entwicklung der jungen Persönlichkeiten und ihr Selbstbewusstsein ein wichtiges Projekt.

Dank für Unterstützung

Zur Eröffnung übernahm Saier den Taktstock und wurde von Solistinnen unterstützt. Bei Max Bruchs "Kol Nidrei" von Hannah Caroline Rau am Violoncello und bei Camille Saint-Saens "Havanaise" von Sophia Rau an der Violine. In seiner Begrüßung ging Saier noch einmal auf die Hintergründe des Projekts ein, das mit der Gala seinen Abschluss fand, und dankte insbesondere der Sparkasse für die Unterstützung.

Mit der Instrumenten- und Dirigierklasse der Neuenhagener Goethe-Grundschule unter Leitung von Kristin Sy und Ute Lehmann übernahmen dann die Jüngsten den Takt. Paul Scharnke und Anna Hartmann, Estelle Flemming, Jonas Frehse, Hanna Herschel, Florentine Bachmann, Lilli Lippert und Syvale Fröhlich demonstrierten eindrucksvoll, wie ein ganzes Musiker-Ensemble nach "ihrem Takt tanzt".

Krönender Abschluss war schließlich die Vertonung von Theodor Fontane "Mein Herz glaubt’s ist nicht erkaltet". Die Solistinnen Vicki Zlobinski und Juliane Jenzewski sind nicht nur beide Musikschulabsolventinnen, sondern wurden erst im Oktober "Berlins schönste Stimme 2019". Der klangvolle Sonntagnachmittag und das musikalische Geburtstagsgeschenk an einen der größten Dichter wurden schließlich mit tosendem Applaus und stehenden Ovationen im gut gefüllten Saal beschlossen.