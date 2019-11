Der Niemegker Ulrich Pietrucha (re.) übergab eine eindrucksvoll verpackte Spende, die in die Sanierung der Kirchenorgel fließt, an Pfarrer Daniel Geißler. © Foto: B. Kraemer

Bärbel Kraemer

Niemegk Die Sanierung der Niemegker Kirchenorgel ist in den vergangenen drei Jahren für viele Menschen aus nah und fern eine Herzensangelegenheit geworden. Die Spendenbereitschaft zieht sich quer durch alle Bevölkerungsschichten und hat mit den erhaltenen Förderungen durch Unternehmen und Institutionen das anfangs fast unmöglich erscheinende, Stück für Stück Wirklichkeit werden lassen. Rund 240.000 Euro sind für das Projekt erforderlich.

Dieser Tage hat der Niemegker Unternehmer Ulrich Pietrucha eine Spende in Höhe von 1.400 Euro beigesteuert, die zugleich beeindruckend verpackt war. Das Verpackungsmaterial bestand aus knapp 12.400 Legosteinen, die Pietruchas Schwiegersohn Holger Ibener, ein passionierter Legofan und Baumeister, nach dem Vorbild der Niemegker Kirchenorgel verbaut hatte. Entstanden ist eine Miniaturorgel, die zusätzlich in der Niemegker Kirche ausgestellt werden soll.

Bis es soweit ist, braucht es noch eine Plexiglashaube, die den Nachbau der alten Baer-Orgel im Format von 30 mal 40 Zentimetern vor Schmutz und Staub schützen soll. "Legosteine sind da sehr empfindlich", erklärt Ibener die Vorsorgemaßnahme.

Die erhaltene Zuwendung, so Niemegks Pfarrer Daniel Geißler, wird mithelfen, die letzte noch offene Deckungslücke bei der Orgelsanierung mit zu schließen.

Vor Ort informierte sich der 75-jährige Unternehmer zugleich über den Stand der Dinge. Und da konnte Geißler schon so einiges erzählen. Nachdem der erste, zweite und dritte Bauabschnitt bereits erledigt und die Orgel äußerlich wieder in ihrem alten Glanz strahlt, hat aktuell der vierte Bauabschnitt begonnen. Dieser Tage haben die Orgelbauer der Berliner Orgelbaufirma Karl Schuke unter anderem einen neuen, stärkeren Motor ein- und neue Windkanäle gebaut, damit das Instrument künftig wieder auch aus voller Kraft ertönen kann. "Sie hat damit einen zweiten Lungenflügel bekommen", so der Pfarrer. Mit der "Operation Lungenflügel" ist das Instrument, welches der Niemegker Orgelbaumeister Wilhelm Baer 1853 für seine Heimatstadt baute, um ein weiteres Stück in den Originalzustand zurückversetzt worden. "Der neue Motor war nötig, damit die Orgel spielen kann, ohne dass ihr die Luft ausgeht", so der Pfarrer weiter und erzählt vom Schicksal des Instruments. Im Ersten Weltkrieg verlor es die originalen Zinnpfeifen, am Ende des Zweiten Weltkrieges lag die Niemegker Kirche unter Kriegsbeschuss, unter dem auch die Orgel litt.

Die Schäden sollten in den 1950er Jahren beseitigt werden. Im Zusammenhang damit erfolgte ein Umbau an den Registern, wodurch der Orgel ihre ursprüngliche Klangfarbe abhanden kam. Mitte der 1990er Jahre sollten die entstandenen Disharmonien beseitigt und die Orgel restauriert werden. Doch mangels Geld musste das Vorhaben nach drei Jahren wieder eingestellt werden. Seitdem spielte die Orgel nur noch mit halber Kraft. Mit dem neuen Motor ist künftig wieder das volle Klangvolumen zu erwarten. "Die Niemegker Orgel ist nicht nur die größte im ganzen Landkreis Potsdam-Mittelmark, sondern hat jetzt auch den stärksten Motor aller Orgeln im gesamten Kirchenkreis. Und er ist superleise", so der Pfarrer weiter.

Spätestens im Sommer 2021 sollen die Arbeiten komplett abgeschlossen sein. Ein Jahr später als geplant. Das liegt jedoch nicht am Geld, sondern an einem in den 1950er Jahren ausgebauten Register. "Es gibt in ganz Deutschland nur eine Firma, die diese Register herstellt", erklärt Geißler die Verzögerung im Sanierungsverlauf.