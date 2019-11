OGA

Oranienburg (MOZ) Mehr als acht Stunden haben die Linken Oberhavels am Sonnabend getagt. Neben einem Wahlmarathon ging es auch um der Kurs der Partei nach den verlorenen Landtags- und Kommunalwahlen. Das teilte der Kreisvorsitzende Enrico Geißler mit.

Die Brandenburger Landesvorsitzende Anja Mayer stellte beim PArteitag klar, dass mit der Linken etwas nicht stimmt, wenn in Wahlkämpfen und in der öffentlichen Debatte die Grünen der Gegenpol zum Faschismus zu sein scheinen. Geißler bekräftigte, dass man sich deshalb auf eine soziale Politik, auf den Kampf gegen Kriege und den Antifaschismus konzentrieren wolle. Auf Antrag der Linksjugend wolle die Partei aber auch den Zusammenhang mit dem Klimaschutz herausstellen. Die Priorität der Linken in Oberhavel solle daher in den nächsten Monaten auf einer Verbindung der parlamentarischen Arbeit aller Ebenen und der klaren Positionen der Partei liegen. Auch eine deutlich stärkere Präsenz in der Öffentlichkeit wolle man erreichen. "Kopf hoch, nicht die Hände!" zitierte dabei die zweite Kreisvorsitzende Ursel Degner.

Ursel Degner wurde mit 94,2 Prozent und Enrico Geißler mit 88,41 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Als Schatzmeisterin fungiert weiter Regina Friedemann (100 Prozent) und als Geschäftsführer Ralf Wunderlich (87,69 Prozent). In den Kreisvorstand wurden außerdem Ursula Daiber-Kielczynski, Simone Goertz, Gerrit Große, Karin Kockel, Thomas-David Lühmann, Sebastian Wolf, Jürgen Quensel und Egbert Hahn gewählt. red