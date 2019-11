Silvia Passow

Havelland/Rathenow Petra Birkholz’ Tage sind gerade besonders lang und arbeitsreich. Sie kümmert sich mit ihrem Verein "Sonnenzeiten für Tiere" um die tierischen Begleiter von Bedürftigen, sammelt Futter und Tierzubehör und verteilt es auf dem Gelände der Falkenseer Tafel. Bereits im Vorjahr hatten Birkholz und die Vereinsmitglieder Päckchen gepackt und an zwei Tierschutzvereine in ärmere Regionen der Welt geschickt. In diesem Jahr packt Birkholz wieder - nur keine Pakete, und die Bescherten leben auch nicht weit weg.

Als sie bei ihren abendlichen Gassi-Runden feststellte, dass es eigentlich schon zu kalt ist, für jene, die keine Bleibe haben und im Freien nächtigen, beschloss sie, Weihnachten quasi vorzuverlegen. Ganz praktisch und mit weniger Pathos sollte man wärmende Kleidung, Decken, Mäntel für Zwei- und Vierbeiner verteilen, wenn es gebraucht wird - eben wenn es kalt wird. Birkholz hörte sich um, wer helfen kann beim Helfen und traf dabei auf Tino Rippler von der Tiertafel im Havelland.

Rippler steht seit etwa drei Jahren alle zwei Wochen hinter dem Bahnhof Zoo in Berlin und verteilt dort Hundefutter und Tierbedarf an Bedürftige. 120 bis 400 Menschen stellen sich dann an, holen sich Futter, für ihre vierbeinigen Freunde. Die Konzentration der Obdachlosen liegt in den großen Städten, sagt Rippler, der deshalb nach Berlin fährt.

Birkholz schließt sich Rippler an, sammelte bereits Kleidung, Decken und Schlafsäcke für die Obdachlosen und war überwältigt von der Spendenbereitschaft. Verteilt werden die Rucksäcke mit den gespendeten Dingen am Sonntag, 24. November, am Bahnhof Zoo. Neben Sach- und Geldspenden freut sich der Verein auch über motivierte Mitstreiter.

Neben der Hilfe für die Bedürftigen hat Tino Rippler, der seit 2008 für die Tiertafel Havelland aktiv ist, nun ein Problem. Ähnlich wie Birkholz sammelt auch er Futterspenden und verteilt sie an Bedürftige. In seiner Ausgabestelle in Rathenow versorgt er zurzeit 106 Tiere. Doch zum Jahresende wird die Ausgabestelle in der havelländischen Kreisstadt geschlossen, Rippler sucht einen neuen Standort für die 2006 gegründete Tiertafel, die Älteste in ganz Deutschland, wie er sagt.

Preiswert sollten die neuen Räume sein und zentral in Rathenow gelegen. "Sehr viele unserer Kunden sind alt und krank", so Rippler. Für jeden dieser Menschen wäre es dramatisch, müssten sie sich von ihren tierischen Freunden trennen.

Hilfsangebote an die Tiertafel Havelland können per E-Mail an tiertafel@mail.de gerichtet werden. Spenden für die Rucksack-Aktion von "Sonnenzeiten für Tiere" können am Vereinssitz in der Rembrandtstraße 11 in Falkensee in die öffentlich zugängliche Futterbox geworfen oder mittwochs zwischen 10.00 und 12.00 Uhr bei Petra Birkholz auf dem Gelände der Falkenseer Tafel in der Döberitzer Straße abgegeben werden.