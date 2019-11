Klaus D. Grote

Leegebruch (MOZ) "Wir haben am Wochenende schon viel Unterstützung bekommen", sagt Manfred Gürnt, der am Sonnabend mit Bernhard Joneleit die Interessengemeinschaft "Anbindung der Gartensiedlung an den ÖPNV" gegründet hat. Mit Unterschriftenlisten zogen sie durch die Gartensiedlung. "Es gab nirgendwo Ablehnung", sagt Gürnt. Selbst Nachbarn der Haltestelle würden die jetzige Linienführung befürworten. Der 824er Bus solle dauerhaft über Fritzens Hut, Hauptstraße und Veltener Straße fahren, fordern sie. Die Umleitungs- soll Dauerstrecke werden.

Doch zunächst wird der Bus ab Ende November wieder über die Eichenallee rollen, wenn dort der Durchlauss fertig ist und die seit 8. Juli geltende Sperrung aufgehoben wird. Offenbar habe viele Leegebrucher Gefallen an der veränderten Linienführung gefunden. "Wir brauchen auch in der Gartensiedlung einen Bus, vor allem für Kinder und ältere Leute", sagt Gürnt. Weil der Bus auch vor der Grundschule hält, sei er vor allem morgens und nachmittags gut besetzt.

Schlechte Straße

Schon seit mehr als 20 Jahren werde ein Bus für die Gartensiedlung gefordert, sagt eine Anwohnerin. Doch erst seit der Bebauung von Fritzens Hut und der neuen Straßenführung kann die Siedlung durch einen Bus angefahren werden.

Bürgermeister Martin Rother (CDU) lehnt die dauerhafte Busführung über die Veltener Straße bislang ab. Die Straße sei in einem schlechten Zustand und zu schmal, sagte Rother bereits im Sommer, als Forderungen nach der Umleitung des Busses laut wurden. Für die Befahrung der Straße der Jungen Pioniere wurde zudem ein Halteverbot erlassen, damit Busse nicht von parkenden Pkw behindert werden. Leider verleite die freie Straße auch zum Rasen, so Rother.

Die Linieführung könnte nun Thema für die Gemeindevertreter werden. Nach Angaben von Manfred Gürnt plant die SPD einen entsprechenden Antrag.