Klein-Mutz (MOZ) Zum zehnten Mal richten viele Bewohner des Dorfes gemeinsam einen weihnachtlichen Markt aus.

Vor zehn Jahren fand das Adventsläuten in Klein-Mutz zum ersten Mal statt. "Damals waren wir gespannt, ob die Idee eines vorweihnachtlichen Marktes im Zeichen der Glocke ankommen würde", so die Organisatoren. Klein aber fein mit regional ausgerichteten, möglichst handgefertigten Angeboten war von Anfang an das Erfolgsrezept. Die Besucher haben diese Qualität schnell schätzen gelernt und so ist der Adventsmarkt weit über das Dorf hinaus beliebt. In diesem Jahr nun findet das Advents­läuten zum zehnten Mal statt, und zwar am 30. November von 14.30 bis zirka 19.30 Uhr. Nach wie vor ist es ein gemeinschaftliches Ereignis, das ehrenamtlich organisiert wird und an dem viele fleißige Helfer aus dem Dorf mitwirken.

Geschmückte Stände

Wieder werden geschmückte Stände vor der Friedhofsmauer rund um eine große Feuerschale ein gemütliches Rund bilden. Groß und Klein können sich hier mit Musik, Kaffee und selbst gebackenem Kuchen, winterlichen Speisen und Getränken, gebrannten Mandeln und kandierten Äpfeln und vielerlei anderen Verlockungen auf die vorweihnachtliche Zeit einstimmen. Besonders stimmungsvoll wird es, wenn am Abend die Klänge der Posaunenbläser aus Gransee weihnachtliche Melodien anstimmen.

Danach können dann alle beim gemeinsamen Einläuten des Advents mitmachen. Dazu sollten sie nach Möglichkeit, eine Glocke oder ein Glöckchen mitbringen. In diesem Jahr gibt es für die leichteste und die schwerste Glocke eine kleine Anerkennung und den Applaus des Publikums.

An den Marktständen werden Gestecke, Kränze, weihnachtlicher Schmuck für ein gemütliches zu Hause und selbst gemachte Spezialitäten aus Küche und Garten, Honig und Fruchtweine, kleine Kunstwerke und andere kreative Geschenkideen geboten. Auch mal etwas Besonderes für den Speisezettel zu Hause wie Wildschinken ist dabei. Musikalische Höhepunkte werden das Rolf-Römer-Trio aus Berlin um 16.30 Uhr und der Männerchor Klein-Mutz um 18.30 Uhr in der Dorfkirche setzen. Der Eintritt ist frei.