Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert für ihre in der Turm-Erlebniscity beschäftigten Mitglieder eine Entlohnung nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD). Der zuständige Fachbereichsleiter Benjamin Roscher will heute mit Alireza Assadi über die Forderung sprechen. Assadi vertritt als Geschäftsführer der Oranienburg Holding den Gesellschafter des Turm-Betreibers Stadtservice Oranienburg (SOG).

Wichtig sei aber vor allem ein Gespräch mit SOG-Geschäftsführer Kay Duberow, sagt Roscher. Doch der habe bislang jedes Gespräch verweigert. Verdi reagierte darauf am 9. November und legte mit einem Warnstreik den Schwimmbadbetrieb weitgehend lahm. Weitere Streiks könnten nicht ausgeschlossen werden, so Roscher. "Das kann jeder Zeit wieder passieren."

Turm-Chef Duberow verweist auf den bis 2021 geltenden Tarifvertrag mit der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG). "Daran halten wir uns", hatte Duberow im Anschluss an den Streik gesagt. Das könne man von jedem Arbeitgeber erwarten. Auch Holding-Chef Alireza Assadi macht der Gewerkschaft wenig Hoffnung. Es bestehe eine Rechtspflicht zur Einhaltung des Vertrags mit der NGG, erklärt er. Der Aufsichtsratsvorsitzende Ralph Bujok (Linke) sagt ebenfalls, dass die mit der NGG geschlossenen Verträge gelten müssten.

Ein Verdi-Mitglied behauptet, dass seine Gewerkschaft inzwischen deutlich mehr Mitglieder in der Turm-Erlebniscity vertrete als die NGG. Beide Gewerkschaften wollen aber über ihre genauen Mitgliederzahlen keine Auskunft geben. Roscher sagt nur, dass Verdi mehr als ein Drittel der 160 in den Bereichen Bädern, Wellness und Sauna Beschäftigten vertrete. Verdi sei berechtigt, mit der SOG zu verhandeln, das habe das Berliner Arbeitsgericht so entschieden, so Roscher. Für ihn sei unverständlich, dass die SOG gegen das Urteil Widerspruch eingelegt habe.

Verdi habe sich nach dem Wechsel der SOG in die zum Jahresbeginn gegründete Holding eingeschaltet, sagt Roscher. Wie in den Holdingbetrieben Stadtwerke und Woba müsse der TVöD schrittweise auch bei der SOG erreicht werden. Duberow lehnt das ab, weil es unwirtschaftlich sei. Höhere Löhne dürften auch nicht einfach über höhere Zuschüsse durch die Stadt finanziert werden. Die von der EU festgelegte Fördergrenze liege bei zwei Millionen Euro pro Jahr. Die Alternative wären Eintrittspreiserhöhungen oder die Auslagerung einzelner Dienstleistungen, so Duberow.

Die SOG setzte ihre Beschäftigten mit dieser Perspektive unter Druck, kritisiert Roscher. Ein Verdi-Vertreter aus dem Turm behauptet, Mitglieder würden zum Wechsel in die NGG aufgefordert. Roscher spricht aber lediglich von "Gesprächen", die zwischen Beschäftigten und Abteilungsleitern geführt wurden. Im Internet tauchten vergangene Woche Interna auf, die von nur kurzfristig existierenden Accounts versendet wurden und für die Namen tatsächlich Beschäftiger ohne deren Kenntnis verwendet wurden. Im Turm sorgte das für Empörung.

Duberow sagt, dass die NGG für Bäderbetriebe zuständig sei und erinnert daran, dass der seit fünfeinhalb Jahren geltende Vertrag stetige Tarifsteigerungen ermöglicht habe. Verdi reicht das aber nicht. Auch andere Bäderbetriebe in Berlin und Brandenburg würden nach TVöD entlohnen (siehe Kasten). Bademeister verdienten in Oranienburg rund 500 Euro weniger als in Berlin.

Doch auch die NGG ist anderer Auffassung als Verdi und spricht von einer noch nie dagewesenen Einmischung in die Tarifhoheit. Deshalb läuft ein Schlichtungsverfahren. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht den Streit seiner beiden Gewerkschaften gelassen. "Ja, es gibt wie in jeder guten Familie auch immer mal Abgrenzungskonflikte zwischen den DGB-Gewerkschaften, die in den allermeisten Fällen problemlos bilateral gelöst werden", sagt DGB-Pressesprecherin Nora Neye. Sollte keine Lösung gefunden werden, könne der DGB vermitteln, so sehe es die Satzung vor. Zum schwelenden Streit zwischen NGG und Verdi äußere sich der DGB allerdings nicht, erklärte sie.