Simone Weber

Rathenow Mit fliegender Kamelle und spaßigen Klängen ist am kommenden Samstag in der Innenstadt Rathenows zu rechnen. Der Rathenower Carnevals Club zieht mit 13 Gastvereinen am 23. November ab 15.30 Uhr durch die Stadt.

"In diesem Jahr sind wieder Vereine dabei, die erstmals nach Rathenow kommen. So die Karnevalsvereine aus Tangermünde und Waren/Müritz. Außerdem nehmen die Stinknormalen Superhelden mit einem eigenen Fahrzeug sowie Schüler der Bürgel-Gesamtschule mit einem Oldtimer-Lkw erstmals am Umzug teil", sagt RCC-Präsident Mario Lienig stolz. Angeführt wird der Umzug durch das Schalmeienorchester "Rathenower Optis". Er führt von der Bergstraße durch die Berliner-, Goethe- und Curlandstraße, zurück über Spandauer-, Mittel-, Berliner- und Steinstraße bis zum Schwedendamm. Im dortigen Havelresaurantfeiert der RCC ab 19.00 Uhr seine Fremdensitzung. Restkarten gibt es noch online auf www.rcc-rathenow.de.