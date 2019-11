Die letzten Arbeiten am und im historischen Renaissacebau laufen auf Hochtouren, sodass in den kommenden Wochen die ersten Veranstaltungen stattfinden können. Komplettiert werden soll der Bau bis zum Frühsommer durch einen gläsernen Anbau (links). © Foto: Gebhardt

Alexandra Gebhardt

Reckahn (BRAWO) Die Verwandlung des aus dem Jahr 1605 stammenden maroden Renaissancebau Reckahn in ein modernes Gemeinde-, Kultur- und Konferenzzentrum ist so gut wie abgeschlossen. Mit einem Festakt wurde in der vergangenen Woche die Wiederherstellung des Herrenhauses mit Beendigung des ersten Bauabschnitts gefeiert. Lediglich einige Restarbeiten müssen in den kommenden Wochen noch erfolgen. Investiert wurden dann rund 3,2 Millionen Euro, statt der zunächst veranschlagten 2,5 Millionen Euro.

Ursächlich für diese Mehrkosten sind in erster Linie die gestiegenen Baupreise, daraus resultierende Bauverzögerungen und der Aufwand aufgrund ergänzender denkmalschutzrechtlicher Auflagen. "Die Sanierung war für unsere Gemeinde ein großer Kraftakt. Wer den lange leer stehenden Bau vorher gesehen hat, weiß, warum der Sanierungsaufwand so hoch ist. Mit der jetzigen Sanierung konnten wir den Verfall jedoch abwenden und dieses wertvolle Denkmal für die Nachwelt sichern. Als kulturelles und bildungspolitisches Zentrum für die Menschen in der Gemeinde, im Ortsteil Reckahn und darüber hinaus", gab Bürgermeister Brückner in seiner Festrede zu bedenken.

Nutzungserwartungen, die Architekt Egon Behrens, wie er sagte, bei der Planung hin und wieder "vor nicht alltägliche Herausforderungen stellten". Denn neben einem Café, einem Jugendclub, einem offenen Foyer für feierliche Anlässe sowie Seminar- und Konferenzräumen im Erdgeschoss sind in den beiden oberen Etagen 23 Zimmer für bis zu 45 Personen entstanden – bequem zu erreichen per Fahrstuhl.

Eingerichtet sind die gut 13-16 Quadratmet großen Räume mit hellen schlichten Möbeln, dazu verfügt jedes Zimmer über ein modernes Bad. Außerdem wurden alle Zimmer mit einer spezifischen Farbe an Wand- und Fußboden sowie dem äußeren Türrahmen und dem Namen einer Persönlichkeit, die im 18. Jahrhundert im Herrenhaus zu Gast war, charakterisiert. So können Übernachtungsgäste etwa Louise Fürstin von Anhalt Dessau oder Karl Abraham Freiherr von Zedlitz kennenlernen. "Man kann sich so nicht nur eine Zimmernummer merken, sondern gleichzeitig eine Persönlichkeit dieser Zeit kennenlernen. In den Zimmern selbst werden deshalb aktuell noch die letzten Lebensläufe auf Designwänden angebracht", erklärt Egon Behrens beim Rundgang durch das Dachgeschoss, das einen beeindruckenden Blick auf die aus dem 16. Jahrhundert stammenden Balken bietet.

Die für die Zimmer und Konferenzräume nötige Technik sollte eigentlich durch eine Unterkellerung Platz finden, ist aufgrund archäologischer Funde bei der Bodensondierung aber ins Dachgeschoss verlegt worden. Bei der Gemeinderatssitzung im April wurde deshalb die Realisierung eines gläsernen Anbaus beschlossen, der nun im Rahmen eines zweiten Bauabschnitt bis zum Frühsommer des kommenden Jahres fertiggestellt werden soll. (age)