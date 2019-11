Mandy Oys

Hennigsdorf (MOZ) Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen Baucontainer auf. An der Wegfahrsperre eines Radladers scheiterten sie.

Montagmorgen entdeckten Arbeiter den aufgebrochenen Baucontainer an der A 10. Werkzeug und Bekleidung sind aus dem Container gestohlen worden, sagt Polizeisprecher Julian Kindt. Der Schaden wird in diesem Fall auf 6 000 Euro geschätzt. Wann die Täter zuschlugen, ist offen. Donnerstagabend war der Container noch unversehrt.

Die Tatzeit eines zweiten Einbruchs in einen Baucontainer – dieses Mal innerhalb Hennigsdorfs – lässt sich genauer festlegen. In der Nacht zu Dienstag knackten Unbekannte das Schloss an der Baustelle am Walter-Kleinow-Ring. Baulampen und Kabel sind laut Julian Kindt aus dem Container gestohlen worden. Ein Radlader sollte offenbar ebenfalls von der Baustelle gestohlen werden. Das verhinderte laut Kindt aber die Wegfahrsperre am Fahrzeug. Gesamtschaden: 4 000 Euro