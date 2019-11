Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Es schont den Geldbeutel und die Umwelt und hält einen in Bewegung - Radfahren. Aber auch in Rathenow ist das Verhältnis von Radfahrern und den anderen Verkehrsteilnehmern, vorsichtig ausgedrückt, belastet.

Aus Unwissenheit und Angst, so vermuten die Mitglieder des Stadtverordnetenausschusses für Klimaschutz, Umwelt, Ordnung, Sicherheit und Brandschutz würden einige Radler Gehwege und Plätze kreuz und quer befahren, statt Radwege und Straßen zu nutzen. Mindestens seit die Verkehrskreisel in der Berliner Straße eingerichtet sind, besteht vermehrt Diskussionsbedarf. Dabei gibt es für diese Kreisel klare Regelungen.

Jens Gericke, ein Rathenower Gern- und Viel-Radfahrer, hat kaum Probleme. Selbstbewusst solle man mit seinem Rad den Radweg auf die Straße folgen und sich zwischen den motorisierten Fahrzeugen einordnen, wie der Einwohner meinte. Mittig in der Spur gehalten, könne kein Auto oder Lkw den Radler überholen. Situationen, in denen Fahrradfahrer übersehen werden, könnten so vermieden werden. Doch wissen auch Autofahrer von der Regelung? Das fragt sich sicher manch Radler. Da ist sie dann wieder, die Unsicherheit.

Zur Ausschusssitzung eingeladen war auch die Radverkehrsbeauftragte des Landkreises, Jennifer Wydra. Die Radwege aller Kommunen des Havellands würden von ihr aufgenommen und dabei auch die Beschaffenheit betrachtet. In einem zweiten Schritt möchte sie den Kommunen Leitfäden an die Hand geben, wie sie ihre Wege für den Radverkehr verbessern können - auch wie solche Vorhaben finanziert werden können.

"Es kann ein Radwegenetz in der Stadt angelegt und könnten damit bessere Verbindungen geschaffen werden", so Wydra. Die Rathenowerin sieht auch Probleme entlang des Friedrich-Ebert-Rings und in der Curlandstraße. Aber selbst in Bereichen, in denen Wege angelegt und gut befahren werden können, bleibt mit dem ersten Schnee oder bei Glatteis das Problem, dass die Radler diese Wege oft nicht nutzen können und zur Unsicherheit aller Verkehrsteilnehmer doch wieder auf die Straße oder einen gestreuten Gehweg wechseln.

Jens Hubald, Sachgebietsleiter Stadtentwicklung in Rathenow, erinnerte die Mitglieder des Ausschusses an das zweistufige Verkehrskonzept der Stadt und das Klimaschutzkonzept - beide beschlossen -, die den Ausbau des Radwegenetzes in der Stadt voranbringen sollen. Doch, "die Umsetzung scheitert an den Finanzen", wies Hubald die Stadtverordneten hin, sich für die Einstellung von Geldern für den Radwegeausbau im Haushalt stark zu machen.