Uwe Schreiber

Schwedt In der Dreiklang-Sporthalle hatten die Landesliga-Herren der BG Schwedt zwei Teams zum ersten Heimspieltag der Saison zu Gast.

Der ASC Frankfurt Red Cocks war Landesliga-Vizemeister der abgelaufenen Saison und wird sicher wieder im oberen Tabellenbereich zu finden sein. DerBBC Cottbus II ist Absteiger aus der Oberliga. Er tritt mit vielen Jugendspielern an, die noch sehr unbeständig in der neuen Liga sind – also zwei harte Brocken für die Schwedter, die ja auch erst zwei Saisonspiele absolvierthatten.

Zwei harte Nüsse für Schwedter

Der Gastgeber trat wie immer bei Heimturnieren mit voller Mannschaft gegen die Red Cocks an. Die Vorbereitung auf diesen Spieltag lief nicht so optimal, denn im normalen Trainingsbetrieb fehlen viele Spieler aus den unterschiedlichsten Gründen. Trainer Uwe Schreiber hatte sich jedoch darum gekümmert, dass viele Routiniers wie Benjamin Flemmig, Tom Lindemann, Martin Schulz und Steffen Haake mit von der Partie waren. Aus dem vergangenen Spieltag konnte das Schwedter Team trotz eines Sieges in Glienicke gegen Glienicke keine Punkte mitnehmen, da durch die Spielleitung leider zwei Spielwertungen gegen Schwedt ausgesprochen wurden. Und es kam noch schlimmer – die BG Schwedt bekam sogar noch zwei Minuspunkte in die Tabelle.

Durch diese Ausgangsposition hatten die Oderstädter für diesen Spieltag zwei Siege eingeplant und gingen couragiert zur Sache. Der volle Kader ließ den beiden Trainern Uwe Schreiber und Toni Gubernus viele Optionen, den Spielverlauf zu gestalten und jeden Akteur nach seinen Möglichkeiten einzusetzen.

Die Übungsleiter konnten das Spieltempo, die Art der Verteidigung und die Angriffsvarianten beliebig verändern und machten so den nur zu Sechst angereisten Frankfurtern das Leben sehr schwer. Deshalb konnten die Schwedter drei von vier Vierteln für sich entscheiden (21:16, 24:18, 13:17, 27:15) und alle 12 Spieler erhielten Einsatzzeiten und konnten so zu dem verdienten 85:66-Erfolg beitragen.

Das zweite Spiel konnte Frankfurt gegen Cottbus mit 105:83 für sich entscheiden.

Im letzten Spiel traten die Schwedter gegen die Cottbuser Reserve an. Hier entwickelte sich ebenfalls ein Match, in dem die Gastgeber klar dominierten und am Ende wieder deutlich mit 88:69 gewannen. Nach den Viertelergebnissen von 22:14, 19:11 und 20:17 war die Überlegenheit im letzten Abschnitt verschwunden und man musste sich mit einem 27:27 zufrieden geben. Auch in dieser Partie war es für die Trainer wichtig, dass jeder Spieler ausreichend Einsatzzeiten bekam. Hoffentlich können sich die BG-Trainer am 8. Dezember in Brandenburg ebenfalls über einen so großen Kader freuen, um weitere Siege einzufahren.

Schwedt: Tom Lindemann, Fabian Hahn, Erik Fiedler, Marcel Köpenick, Urcuan Turaclar, Usman Shapijanov, Yannick Riege, Benjamin Flemmig, Steffen Haake, Matthias Trojahn, Stefan Funk, Martin Schulz