Udo Plate

Seelow (MOZ) Mit einem 10:6-Erfolg im Liga-Hit der Nachwuchs-Kreisliga bei der SG Lebus eroberte das Quartett von Victoria Seelow die Führung im Gesamtklassement. Die mit Spannung erwartete Begegnung hielt das, was sie im Vorfeld versprochen hatte und bot über weite Strecken sehenswerten Tischtennissport mit spektakulären Ballwechseln, die immer wieder für Szenenapplaus sorgten.

Bereits nach den beiden Eingangsdoppeln führten die Kreisstädter mit 2:0. Nicolas-Matti Sagitz und Naya Busse setzten sich gegen die Lokalmatadoren Ramon Runkowski und Dietrich Fechtner mit 3:0 durch. Zudem gab Seelows zweites Doppel mit Amadeus Hanisch/Ben Hartmann den Lebusern Leonardo Wiesenbach und Malte Strehl mit 3:1 das Nachsehen.

In den folgenden Einzelpartien verkürzte Lebus durch den 3:2-Sieg von Malte Strehl gegen Nicolas-Matti Sagitz auf 1:2, ehe Amadeus Hanisch und Ben Hartmann den Vorsprung auf 4:1 ausbauten. Leonardo Wiesenbach brachte die die Gastgeber nochmals auf 2:4 heran. In der Folgezeit enteilten die Kreisstädter auf 8:3. Die Lebuser ließen sich vom Rückstand nicht wirklich entmutigen, sondern kämpften unverdrossen weiter. Malte Strehl und Ramon Runkowski brachten mit zwei 3:0-Gewinnen gegen Naya Busse und Ben Hartmann die Hausherren wieder auf 5:8 heran, die natürlich umgehend neue Hoffnung schöpften. Allein: Als Nicolas-Matti Sagitz mit dem 3:1 gegen Leonardo Wiesenbach für den neunten Seelower Zähler sorgte, waren die Messen zumeist gesungen. Zwar erzielte Malte Strehl mit seinem 3:1-Erfolg gegen Ben Hartmann noch den sechsten Lebuser Punkt, aber damit endete die Aufholjagd der Gastgeber. Seelows überragender Amadeus Hanisch behielt gegen Leonardo Wiesenbach mit 3:1 nicht nur die Oberhand, sondern setzte mit seinem Erfolg dem zuvor munteren Treiben an den Platten mit dem zehnten Seelower Punkt ein Ende.