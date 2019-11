red

Bad Belzig Der Bad Belziger Festverein lädt am Donnerstag, 21. November, um 19.00 Uhr alle Interessierten in den Ratssaal, um einen Blick hinter die Kulissen des Bad Belziger Festvereins und die Organisation des Altstadtsommers zu werfen.

Nach dem Altstadtsommer ist vor dem Altstadtsommer! Es stehen die ersten organisatorischen Fragen für die Burgfestwoche und den Altstadtsommer 2020 auf der Agenda.Zunächst noch von der Kur- und Freizeit Belzig GmbH organisiert, wurde das Fest in zwei aufeinanderfolgenden Jahren federführend von einer Agentur veranstaltet. Anschließend stand die Frage nach einem Ende des Stadtfestes im Raum. Das war die Geburtsstunde des Festvereins, dem die Weiterführung des Altstadtsommers am Herzen lag. Die Gründer der ersten Stunde - rund 15 aktive Mitglieder - setzen sich seit zehn Jahren ehrenamtlich dafür ein, dass die Bad Belziger gemeinsam beim Stadtfest feiern können. Ihnen stehen verschiedene regionale Unternehmen und Privatleute mit Sach- und Geldspenden sowie die Stadt Bad Belzig zur Seite.

Für Außenstehende dürfte sich die Frage stellen, warum gerade jetzt kritisch auf die Zukunft geblickt wird. Schließlich ist der Bad Belziger Altstadtsommer längst zu einer festen Größe geworden, was sich an den Besucherzahlen und dem finanziellen Aufwand widerspiegelt. Das Stadtfest hat sich tatsächlich qualitativ und quantitativ entwickelt und zeugt mittlerweile von überregionaler Ausstrahlung. "Gerade vor dem Hintergrund, dass das Fest ohne Eintritt realisiert wird, hat die Organisation immer mehr an Komplexität gewonnen, sodass sich das Organisationsteam nicht nur mehr Unterstützung wünscht, sondern diese sogar dringend benötigt", erklärt Dr. Christian Kirchner, Vorsitzender des Vereins. Neue kreative Köpfe, organisatorische Talente und helfende Hände sind mehr als willkommen. Die Mitglieder des Vereins freuen sich daher über viele Interessenten und laden herzlich ein zum "Blick hinter die Kulissen". Die Teilnehmer haben die Gelegenheit, das Team und die Organisationsbereiche kennenzulernen. Dazu gehört die Planung des Programms, der Höfe und Marktstände sowie des Festumzugs. Mindestens genauso wichtig sind die administrativen Aufgaben, wie die Vorstandstätigkeiten, das Marketing und die Buchführung.

Am Donnerstag, 21. November, besteht die Möglichkeit, mit den Akteuren in lockerer Runde ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und eigene Ideen einzubringen. Zur Planung des Abends bittet das Organisationsteam um eine kurze Anmeldung unter kontakt@festverein-bad-belzig.de oder 033841/94805.