Brandenburg an der Havel Beamte der Polizeiinspektion Brandenburg fanden am Montagnachmittagmehrere aktive Indoorplantagen mit zahlreichen Cannabisblüten, getrocknetes Cannabis sowie illegale chemische Betäubungsmittel in einer Wohnung auf den Görden.

Vorab wurde ein unter anderen ein starker Cannabisgeruch durch die Beamten festgestellt, weshalb sie Zutritt zur Wohnung verlangtem. Dieser wurde ihnen jedoch verwähr, weshalb nach Abprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchungsbefehl erging. Die Polizei stellte das Drogenarsenal sowie diverse Beweismittel sicher. Den Wohnungsinhaber sowie einen innerhalb der Wohnung angetroffenen Bekannten erwarten nun Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.