Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Unter neuer Leitung tritt der Gemischte Chor Rathenow wieder in der Vorweihnachtszeit auf. Das Gesangsensemble wurde seit 1994 von Heidi Dummer geleitet, die weiterhin Mitglied des Chores bleibt. Im September hat Marian Jenke die Leitung übernommen. Der 21-jährige gebürtige Rathenower ist ausgebildeter Chorleiter.

Für das Vorweihnachtsprogramm laufen die Proben, dennoch sind neue Tenor- und Bassstimmen weiterhin sehr willkommen. Der Chor kommt an jedem Donnerstag von 19.00 bis 21.00 Uhr in der Musikschule am Schwedendamm 1 zusammen (Kontakt: 03385/6170806). Ein Konzert findet am 1. Dezember, 15.00 Uhr, in der Dorfkirche in Steckelsdorf statt. Dort heißt es "Weihnacht, Weihnacht überall".