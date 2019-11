René Wernitz

Premnitz (MOZ) Unter dem Motto "Wer rastet, der rostet" lädt der Kreissportbund (KSB) Havelland zu seinem nächsten Seniorensportnachmittag in Premnitz ein.

Alle Senioren, die sich gern in Gesellschaft mit anderen sportlich betätigen, können am Mittwoch, 27. November, ab 13.30 Uhr in der großen Sporthalle in der Fabrikenstraße dabei sein, so KSB-Geschäftsführer Karste Leege.

Nachdem altersgerechte Bewegungen, kleine Spiele sowie die Geräte des Spielmobils ausprobiert wurden, findet ab 15.30 Uhr bei der AWO, Liebigstraße 29, ein Gedankenaustausch bei Kaffee und Kuchen statt.