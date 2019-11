Matthias Wagner

Eberswalde Der Prinzenbesuch ist in Eberswalde sehr gut angekommen. Sebastian Krumbiegel, Frontmann der Leipziger Kultband "Die Prinzen", der seit langem mit verschiedenen Inhalten auf Solopfaden wandelt, begeisterte sein Publikum im Café Kleinschmidt an zwei ausverkauften Konzertabenden. Die jeweils knapp 100 Besucher genossen sein Programm "Ein Mann, sein Klavier und ihr." Das so viele kamen, um Krumbiegel zu sehen und zu hören, war zum einen sicherlich dem prominenten Namen geschuldet, zum anderen bot der Künstler einen äußerst kurzweiligen Vortrag mit vielen, nicht jedem bekannten Geschichten aus der im kommenden Jahr 30-jährigen Laufbahn der Prinzen. Natürlich wurde auch gesungen und Klavier gespielt. Manchmal sogar mit Erläuterungen über die angeschlagenen Akkorde, darunter C-Moll oder D-Dur. Stücke wie "Ich bin Klavierspieler des Jahres" oder "Ich bin ein Prinz" taten ein Übriges.

Sein Wortwitz, der sich von Zeit zu Zeit in Formulierungen wie "Ein Lied, das ich schrob" offenbarte, kam gut an. Nicht zuletzt auch wegen der fast intimen Nähe zwischen Künstler und Publikum, die sich in dem eher kleinen Etablissement aufgrund der zahlreichen Besucher ganz von selbst einstellte. Heidi und Klaus Meier aus Eberswalde sind nach eigenen Angaben schon ewig Fans der Prinzen. Heidi Meier singt selbst im Forstchor Silvanus. Außerdem ist das Paar häufiger zu Gast im Café Kleinschmidt. "Eine tolle Location mit ganz besonderem Ambiente", so Heidi Meier. "Das war ein toller Abend", fasste Bernd Frank zusammen. Man habe Sebastian Krumbiegel mal von einer ganz anderen Seite erleben können.

Karten schnell vergriffen

"So namhafte Künstler bei uns begrüßen zu dürfen ist ein Geschenk", sagte Kleinschmidt-Wirt Christian Günther. Im kommenden Jahr dürfen sich die Eberswalder dann wieder auf Purple Schulz freuen, der am 4. Oktober in die Waldstadt kommt. Krogmann wird am 1. November zum zweiten Mal nach dem Debüt im vergangenen Oktober im Kleinschmidt auftreten. Bereits im März erwartet Christian Günther den Liedermacher Lukas Meister, am 19. April sind Jan Plewka und Marco Schmedtje zu erleben. Es empfehle sich für alle Veranstaltungen alsbald zu reservieren, da die Karten wegen des begrenzten Platzes meist im Handumdrehen vergriffen seien, so der Wirt.

Informationen im Internet unter www.kleinschmidt-eberswalde.de