Juliane Keiner

Brück (moz) Es ist kaum zu glauben. Karin Hanusch hält das Zehnte und damit letzte Buch ihrer Brück-Reihe in den Händen. Mit Stolz aber auch Wehmut, wie die 78-Jährige offen zugibt. "Das erste Buch erschien 2010 das zehnte und letzte Buch 2019."

Die Neuerscheinung, für die Hanuschs bereits viele Vorbestellungen notiert haben, trägt den Titel "Ich hab da noch was gefunden! - Was war denn bloß in Brück alles los!" Und wiederum hat die Brückerin ein Jahr Freizeit investiert in Recherchen, in Gespräche, in Schreibarbeit. Entstanden sind 230 Seiten wundervoller, lustiger, informativer, spannender Geschichten. Das Inhaltsverzeichnis verrät dem neugierigen Leser, welchen Themen sich Karin Hanusch gewidmet hat.

Unter anderem sind im zehnten Brück-Band Portraits zahlreicher Bürger zu finden, wie von Gottfried Hoffmann, dem letzten Bürgermeister vor der Wende, dem ehemaligen mittelmärkischen Landrat Lothar Koch oder dem Gömnigker Kai Fröhlich. Ein größeres Kapitel ist dem Titanen-Treck gewidmet. Auch der alljährliche Festumzug durch Brück anlässlich der Großveranstaltung Titanen der Rennbahn findet sich wieder. Die 42 Stromtaler werden sich über ein Kapitel ganz besonders freuen. Feierte Stromtal doch in diesem Jahr 100. Geburtstag. "Es war das erste Fest in 100 Jahren", wie Karin Hanusch zu berichten weiß. Auch die Singegemeinschaft Liederkranz, das Brücker Erntefest, die Jahrzehnte nach dem Mauerfall finden sich wieder. Die Lebensgemeinschaft "Frieda" in der Straße des Friedens und auch das "Manuka" Haus, in selbiger Straße, waren und sind für Karin Hanusch von großem Interesse. Neues, besonderes Leben ist in die historischen Häuser eingezogen. Informativ, interessant. Letzteres, das "Manuka" Haus, beherbergt einen privaten Kinder- und Jugendhof. 2003 wurde dieser durch Susanne Kleinschmidt eröffnet, vier Jahre später nach Brück verlegt. Kinder aus schwierigen familiären Verhältnissen finden bei Susanne "Susi" Kleinschmidt und ihrem Mitarbeiterteam ein Zuhause, tiergestützt, demokratisch, vegan. Karin Hanusch war für Recherchezwecke vor Ort, zeigt sich begeistert. "Viele Brücker wissen gar nicht was sich hinter dem bunten Haus verbirgt."

Es sind diese und viele, viele weitere Besuche und Gespräche, die der Autorin und Chronistin fehlen werden. Obwohl sie bereits mit einem neuen Projekt begonnen hat. Die "Zeitreise durch Brücks Geschichte - Chronologie der Ereignisse von 1989 bis 2019" ist in der Entstehung. Drei Teile werden es, ob in einem Buch zusammen gefasst oder aufgesplittet, weiß Karin Hanusch noch nicht. "Reine Chronistinnenarbeit in den Archiven", sagt sie und vermisst schon jetzt die Begegnungen mit den Brückern.

Doch erst einmal steht das zehnte und druckfrisch erschienene Buch "Ich hab da noch was gefunden - Was war denn bloß in Brück alles los!" im Fokus. Am kommenden Donnerstag, 21. November, wird Karin Hanusch im AWO-Treff Brück aus ihrem Buch lesen. Bücherfreunde sind herzlich zu 14.00 Uhr eingeladen. Das Buch kann für 9,40 Euro vor Ort erworben werden oder, in bewährter Weise, bei Hanusch Zuhause.