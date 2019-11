Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Der Nauener Nachtwächter Wolfgang Wiech geht am Freitag, 6. Dezember, ab 18 Uhr wieder auf Tour durch die Nauener Altstadt. Am Nikolaustag gibt es für große und kleine Teilnehmer eine kleine Überraschung vom Nikolaus höchst persönlich. Auf der Tour wird es einen Getränkestopp geben. Außerdem wird ein Kellergewölbe besucht. Deshalb ist es ratsam, Taschenlampen mitzubringen. Die Tour dauert etwa 90 Minuten und beginnt am Nauener Rathausplatz.